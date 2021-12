Offiziell: Torres wechselt zum FC Barcelona

Der 21-jährige spanische Internationale einigte sich mit den sportlich und finanziell kriselnden Katalanen auf einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme soll laut Medienberichten vom Dienstag rund 55 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen. Laut dem FC Barcelona enthält der Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro.

Torres fehlt bei City seit Oktober aufgrund einer Fußverletzung. In dieser Saison absolvierte er in der Premier League erst vier Einsätze. Der Spanier war im Vorjahr von Valencia auf die britische Insel gewechselt.

Bei Barcelona herrschte Bedarf im Angriff, nachdem Sergio Agüero zuletzt sein Karriereende aufgrund von Herzproblemen erklärte. Trainer Xavi baut außerdem nicht mehr auf den Niederländer Luuk de Jong und Yusuf Demir. Die Rapid-Leihgabe wird im Bälde nach Wien zurückkehren, nachdem Barcelona eine Klausel im Kaufvertrag nicht erfüllen will. Demir soll jedoch gemäß Medienberichten bei deutschen Topclubs hoch im Kurs stehen.

Ferran Torres is ours until 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣!