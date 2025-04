Schiri-Hammer: Real droht mit Boykott im Cup-Finale

Am Samstagabend (22 Uhr) soll im spanischen Pokalfinale der große Clásico steigen: Real Madrid gegen den FC Barcelona. Doch ob das Duell überhaupt stattfindet, ist offen.

Denn wie mehrere spanische Medien berichten, droht Real Madrid mit einem Boykott des Spiels – sollte der angesetzte Schiedsrichter Ricardo de Burgos Bengoetxea nicht ersetzt werden. Die „Königlichen“ zweifeln an der Unparteilichkeit des 37-Jährigen und fürchten eine Benachteiligung.

Der spanische Verband RFEF bleibt hart: Ein Schiedsrichterwechsel komme nicht in Frage, hieß es gegenüber dem Radiosender „Cadena“. De Burgos Bengoetxea hat bislang noch kein Champions-League- oder großes internationales Spiel geleitet – das Finale wäre seine bisher bedeutendste Partie.

Schiri im Visier

Real Madrid schoss unterdessen scharf gegen den Unparteiischen – auf dem Klub-eigenen Sender „Real Madrid TV“ wurde ein Video veröffentlicht, das angebliche Fehlentscheidungen Bengoetxeas gegen Real zeigen soll. Auch Video-Schiedsrichter Pablo González Fuertes geriet ins Visier der Kritik.

Wie sehr die Vorwürfe am Schiedsrichterteam nagen, zeigte sich am Freitag: Bei der offiziellen Pressekonferenz wurden beide auf das Real-Video angesprochen. Ob es am Samstag zum Anpfiff kommt, ist weiter offen.