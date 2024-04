Xavi wirft Rücktrittsplan über Bord und bleibt Barcelona-Trainer

Paukenschlag beim FC Barcelona: Xavi vollzieht einen Rücktritt vom Rücktritt und bleibt nun doch noch als Trainer der Katalanen im Amt.

Xavi Hernández bleibt nach übereinstimmenden Berichten spanischer Medien ein weiteres Jahr Trainer des spanischen Fußballclubs FC Barcelona. Darauf habe sich der 44-Jährige mit der Führungsspitze des Clubs am Mittwochabend geeinigt, berichteten unter anderem «Marca» und «Sport». Die Einigung kommt eine Woche nach dem Aus in der Champions League.

Ende Januar verkündete Xavi Barca-Aus

Ende Januar hatte er in Folge einer 3:5-Niederlage gegen den FC Villarreal als Gipfel einer länger anhaltenden Krise über den Herbst und Winter seinen Rücktritt zum Saisonende angekündigt. Eine Verkündung, die einen positiven Effekt nach sich zog. 13 Mal in Folge war der LaLiga-Titelverteidiger seitdem ungeschlagen geblieben (neun Siege, drei Remis), ehe es zum 1:4 gegen PSG in der Königsklasse und der 2:3 Clasico-Pleite in der Liga kam.

Der ehemalige Spieler hatte Barcelona 2021 übernommen und führte den Klub in der vorherigen Saison zur Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit liegt Barça nach der 2:3-Niederlage am Sonntag im Clásico gegen Real Madrid in der Tabelle der ersten spanischen Fußball-Liga als Zweiter elf Punkte hinter dem Spitzenreiter.