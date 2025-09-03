Yamal auf Ego-Trip - Droht Zoff mit Coach Flick?

Barca-Wunderkind Lamine Yamal sorgte zuletzt abseits des Spielfeldes immer wieder für Aufsehen - hat Coach Hansi Flick schon die Nase voll?

Mit dem 1:1 gegen Rayo Vallecano ließ der spanische Meister FC Barcelona zuletzt unnötig Punkte liegen. Dementsprechend groß war deshalb auch der Frust bei Trainer Hansi Flick. Der Ex-DFB-Bundestrainer hatte eine Vermutung, woran der jüngste Leistungsabfall seiner Mannschaft liegen könnte: "Das Wichtigste für mich ist jetzt, dass sich jeder zu 100 Prozent zu diesem Team und Klub verbunden fühlt. Keine Egos, denn die Egos killen jeden Erfolg. Letzte Saison haben wir als Team gespielt, als Einheit, da müssen wir zurück." Richten sich diese Worte etwa an Super-Youngster Lamine Yamal? Der 18-Jährige fiel zuletzt vermehrt mit seinen Aktionen abseits des Fußballplatzes auf.

Von umstrittenen Geburtstagsfeiern bis hin zu Aufsehen erregenden Liebesbeziehungen - der Flügel-Flitzer weiß, wie man für Schlagzeilen sorgt. Barcelonas Wunderkind soll deshalb sogar ins Büro seines Trainers zitiert worden sein. Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" berichtete, soll Flick seinen Schützling darum gebeten haben, sein Privatleben etwas diskreter zu halten.

Gegenüber "RTVE" erklärte Yamal nun: "In letzter Zeit wird mehr über das gesprochen, was ich außerhalb des Spielfelds mache, als über das, was ich auf dem Spielfeld mache. Aber sie reden über mich wegen dem, was ich auf dem Platz mache. Wenn ich für Mataro spielen würde, hätte meine Geburtstagsfeier nicht solche Auswirkungen. Was die Leute sagen, beeinflusst mich nicht."

© Getty

Yamal: "Liegt eher an der Intensität als am Ego"

Auch auf die Aussagen von Trainer Flick reagierte Yamal: "Ich denke, es hat mehr damit zu tun, dass wir nicht mit der gleichen Intensität in die Saison gestartet sind wie am Ende der letzten, als mit den Egos in der Umkleidekabine. Nach einem Unentschieden kommt man in schlechte Stimmung. Am Ende muss man gewinnen."

Möglicherweise tut Flick und Yamal der Abstand während der Länderspielpause ja ganz gut. Letzterer arbeitet gerade mit dem spanischen Nationalteam daran, sich nach dem Triumph bei der EM 2024 für die WM 2026 zu qualifizieren, wobei als nächstes Duelle gegen Bulgarien (Donnerstag/20.45 Uhr) und die Türkei (Sonntag/20.45 Uhr) anstehen. Im Barca-Dress ist Yamal dann wieder ab 14. September (21 Uhr) gegen Valencia im Einsatz.