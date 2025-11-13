Alles zu oe24VIP
Scheiblehner
© Gepa

Neuer Legionär

Ex-ÖFB-Kicker folgt Ruf von Gerald Scheiblehner

13.11.25, 10:38
Seit dem Sommer ist Maximilian Ullmann (29) ohne Verein, mit mehreren Klubs wurde er sich nicht einig. Nun hat der Linksverteidiger einen neuen Verein in der Schweiz und mit Gerald Scheiblehner ist ein Landsmann sein neuer Coach.

Es ist nicht die erste Auslandsstation für den einfachen ÖFB-Nationalspieler. Nach erfolgreicher Zeit beim LASK und Rapid wechselte Ullmann 2022 zu Venezia in die italienische Serie B und später zu Magdeburg in die 2. Bundesliga.

War er dort wenig erfolgreich, gab er seiner Karriere beim WAC wieder eine Initialzündung, lieferte drei Tore und fünf Assists. Die Nachfrage war nach Vertragsende groß, vor allem die Wiener Austria wollte Ullmann, der lehnte wegen Rapid-Vergangenheit aber ab.

Zwei Jahre Vertrag bei Grasshoppers

Die Grasshoppers Zürich holten den Linksverteidiger nun an Land, mit einem Vertrag über zwei Jahre bis Sommer 2027. Dort ist der ehemalige Trainer von Blau-Weiß Linz seit Sommer im Amt, hat mit dem vorletzten Platz aber zu kämpfen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Zürich und darauf, mich in der Super League zu beweisen. Es ist eine tolle Gelegenheit, Teil eines ambitionierten Teams zu sein, das ich mit meiner Erfahrung unterstützen möchte", wird der gebürtige Linzer zitiert.

GZ spielt ausschließlich mit einer 3er/5er-Kette, auf der linken Flügelverteidiger-Position fühlte sich Maximilian Ullmann in seiner Karriere am wohlsten.

