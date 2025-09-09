Tumulte und Spuck-Attacke: Luis Suárez für drei Spiele gesperrt

Wegen Tumulten und Spuck-Attacke im Leagues Cup

Fußball-Altstar Luis Suárez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup von der Major League Soccer (MLS) für drei Spiele gesperrt worden.

Davor hatte er für den Leagues Cup eine Sperre für sechs Partien ausgefasst. Der 38-jährige Inter-Miami-Stürmer war vor rund einer Woche im Leagues Cup nach einem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez entschuldigte sich später dafür.

Suárez fehlt Miami nun u.a. nächste Woche bei einem MLS-Heimspiel ausgerechnet gegen die Seattle Sounders. Steven Lenhart aus dem Seattle-Betreuerstab wurde für die gesamte verbleibende MLS-Saison die Akkreditierung entzogen. Auf Leagues-Cup-Ebene hatte er eine Fünf-Spiele-Sperre ausgefasst.