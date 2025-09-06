Unheimlich: Der "Ramsey-Fluch“ hat wieder zugeschlagen

Die unheimliche Todesserie geht nach einigen Jahren Pause weiter.

Er hat wieder zugeschlagen. Der "Ramsey-Fluch" ist mittlerweile in ganz Europa ein Begriff - wenn der walisische Star Aaron Ramsey ein Tor schießt, stirbt eine prominente Persönlichkeit. Und so sollte es auch dieses Mal sein. Der Ex-Arsenal-Star erzielte am Montag sein erstes Tor für seinen neuen Klub UNAM Pumas (Mexiko), nur wenige Tage später starb dann Designer-Legende Giorgio Armani.

Unheimliche Todesserie

Allzu oft trifft der inzwischen 34-Jährige nicht, aber wenn es dann doch passiert, hat unmittelbar danach schon die eine oder andere bekannte Persönlichkeit das Zeitliche gesegnet. So richtig los ging es mit dem "Ramsey-Fluch" im Mai 2011. Der Mittelfeldspieler traf gegen Manchester United, kurz danach wurde Osama bin Laden getötet.

Im darauffolgenden Oktober trug sich Ramsey gegen Tottenham in die Schützenliste ein, wenige Tage später war Apple-Gründer Steve Jobs tot. Nur ein paar Tage später scorte Ramsey gegen Olympique Marseille, tags darauf wurde der libysche Diktator Muammar Gaddafi erschossen.

Die unheimliche Serie setzte sich im Februar 2012 fort: Ramsey traf gegen Sunderland, Popstar Whitney Houston wurde am selben Tag leblos in der Badewanne gefunden. Im November 2013 folgte einem Ramsey-Treffer gegen Cardiff City der Tod von Hollywood-Star Paul Walker. Dessen Schauspieler-Kollege Robin Williams nahm sich im August 2014 das Leben - unmittelbar davor hatte Ramsey ein Tor gegen Manchester City geschossen.

Auch für Brexit verantwortlich?

Im Jänner 2016 traf Ramsey gegen Sunderland und Liverpool - und jeweils einen Tag später waren David Bowie und Alan Rickman tot. Ex-Präsidentengattin Nancy Reagan verstarb im März 2016 ebenfalls einen Tag nach einem Tor von Ramsey gegen Tottenham. Zuletzt erwischte es im Mai 2017 den ehemaligen James-Bond-Darsteller Roger Moore, der zwei Tage nach einem Torerfolg des Arsenal-Stars gegen Tottenham verschied.

Der "Ramsey-Fluch" scheint aber nicht nur auf Personen beschränkt zu sein: Am 20. Juni 2016 traf der Kicker bei der EM gegen Russland, drei Tage später stimmten die Briten für den "Brexit" - woraufhin Ramsey in den sozialen Medien augenzwinkernd dafür verantwortlich gemacht wurde.