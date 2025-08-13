Virale Szenen! Tivoli-Flitzer postet TikTok mit Mbappé

Einer der Flitzer aus dem Testspiel zwischen der WSG Tirol und Real Madrid geht zurzeit auf Tiktok viral. Der Star seines Videos: Kylian Mbappé.

Nicht viele können von sich behaupten, während eines Fußballspiels mit Erfolg auf den Platz gestürmt zu sein und dort ein Bild mit einem absoluten Superstar ergattert zu haben. Am Dienstag beim Testspiel zwischen der WSG Tirol und Real Madrid wurden die rund 15.700 Zuschauer im Tivoli Stadion, Zeuge davon, wie sich ein Flitzer genau diesen Traum erfüllte. Ein Fan war kurz vor dem Halbzeitpfiff auf den Rasen gelaufen und schaffte es, trotz Security, ein Selfie mit Real-Superstar Kylian Mbappé zu knipsen. Laut Tiroler Tageszeitung handelt es sich dabei um Noah Glantschnig, der selbst Kicker beim Regionalligisten Silz/Mötz ist.

Tiktok sorgt für Begeisterung

Es waren Szenen, die nicht nur den Zuschauern vor Ort und im Fernsehen unverborgen blieben, auch in den sozialen Netzwerken geht dieser Moment zurzeit viral. Denn: Nicht nur internationale Seiten, wie 433, teilten Schnappschüsse der Aktion auf Instagram. Auch der Flitzer selbst postete ein Video, das er während seiner Selfie-Jagd aufgenommen hatte, auf TikTok - und sorgt damit für Begeisterung. Der Clip hat bereits über 128.000 Likes.

Unter dem Clip, in dem man Mbappé hautnah zu Gesicht bekommt, lassen sich Kommentare wie "Er lebt meinen Traum" oder "Das ganze Stadion hat dich gefeiert" finden. Der Mbappé-Flitzer sollte zwar der erste, doch keineswegs der letzte Störenfried an diesem Abend sein. Die Situation geriet beinahe außer Kontrolle, sogar mit dem Abbruch der Partie wurde gedroht. Letzten Endes konnte das Spiel jedoch beendet werden und Real reiste mit einem 4:0-Sieg im Gepäck noch am selben Abend ab.