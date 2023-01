Wird Liverpool-Legende Gerrard Lewandowski-Trainer?

Trainiert Steven Gerrard bald Superstar Robert Lewandowski? Die Liverpool-Legende soll beim polnischen Verband ganz oben auf der Wunschliste zum neuen Teamchef stehen.

Nach dem Aus von Czeslaw Michniewicz sucht das polnische Nationalteam einen neuen Teamchef. Auf Robert Lewandowski und Co. wartet eventuell eine richtige Legende. Steven Gerrard, zuletzt bei Aston Villa in der Premier League unter Vertrag, ist seit Oktober 2022 vereinslos und auf Jobsuche. Polens Verband hat laut dem Online-Sportportal "Meczyki" dem 42-Jährigen bereits ein Angebot unterbreitet, das nun geprüft wird.

Für den früheren Kapitän der "Reds" wäre es der dritte Trainerposten in seiner noch jungen Trainerkarriere. Die erste Profistation für den Champions-League-Sieger von 2005 waren die Glasgow Rangers, die er 2018 für drei Jahre übernahm und 2021 zur schottischen Meisterschaft führte. Im November folgte die Rückkehr in die Premier League zu Aston Villa, die er in 40 Spielen an der Seitenlinie betreute. Nach rund einem Jahr folgte die Trennung und seither ist Gerrard vereinslos.

Mehrere Kandidaten befinden sich in der engeren Auswahl zum polnischen Teamchef. So wurden etwa Belgiens Ex-Coach Roberto Martinez genannt, der sich allerdings für Portugal entschieden hat. Auch Saudi-Arabiens Trainer Herve Renard oder Ex-Schweiz-Coach Vladimir Petkovic stehen zur Debatte. Jetzt scheint Steven Gerrard die Nase im Rennen um den Teamchefposten vorne zu haben.