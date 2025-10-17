Austria-Frauen gegen Anderlecht im Europacup!

Die Austria-Frauen haben im Achtelfinale des Women's Europa Cup den belgischen Club RSC Anderlecht zugelost bekommen. Die Wienerinnen treten im November zuerst auswärts an, eine Woche später folgt das Heimspiel in Wien.a

Die Austria trifft im Achtelfinale des Women's Europa Cup auf den belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht. Das Hinspiel bestreiten die Wienerinnen am 11. oder 12. November in Deinze, das Rückspiel findet eine Woche später (19./20.11.) in Wien statt. Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Schaffen die Austrianerinnen den Aufstieg, würde im Viertelfinale entweder Sparta Prag oder Young Boys Bern warten.

Erfolgreiche Qualifikation gegen Slavia Prag

Die Elf um Kapitänin Carina Wenninger hatte sich in der Qualifikation im Elfmeterschießen gegen Slavia Prag durchgesetzt und den Sprung in den Hauptbewerb geschafft. In der Auslosung war die Austria ungesetzt. Anderlecht setzte sich gegen Sporting Braga aus Portugal nach Verlängerung mit einem Gesamtscore von 4:3 durch.

Ausblick auf mögliches Viertelfinale

Für die Austria-Frauen wäre ein Sieg gegen Anderlecht der nächste historische Erfolg. Im Viertelfinale würden entweder Sparta Prag oder Young Boys Bern warten. Das Team setzt die österreichische Erfolgsstory im Europapokal fort.