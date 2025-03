2:0 gegen Leverkusen: Kane schießt Bayern ins CL-Viertelfinale

Bayern München hat mit einem 2:0-Sieg gegen Leverkusen und dem Gesamtscore von 5:0 das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dort kommt's zum Kracher gegen Inter Mailand.

Nach dem 3:0 im Hinspiel ließ Bayern München auch im Achtelfinal-Rückspiel in Leverkusen nichts anbrennen. Die Bayern setzten sich am Dienstag souverän mit 2:0 (0:0) gegen den deutschen Double-Gewinner durch und stehen im Viertelfinale. Dort trifft der deutsche Rekordmeister auf Inter Mailand, das sich gegen Feyenoord durchsetzte.

Kane und Davies treffen, Musiala mit Aluminium-Pech

Leverkusen-Coach Xabi Alonso hatte nach dem Hinspiel auf eine Sensation gehofft, doch ohne den verletzten Florian Wirtz fehlten Bayer die entscheidenden Ideen. Nach der Pause brachte Harry Kane die Bayern nach einem Kimmich-Freistoß in Führung (52.). Alphonso Davies erhöhte nach Kane-Querpass auf 2:0 (71.). Eine höhere Niederlage der Gastgeber verhinderten Querlatte und Pfosten bei Abschlüssen von Jamal Musiala.

Inter fertigt Feyenoord und kracht auf Bayern

Damit kommt's im Viertelfinale zum Österreicher-Duell zwischen Konrad Laimer (Bayern) und Marko Arnautovic. Der Inter-Edeljoker wurde am Dienstag beim 2:1-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam (Trauner ab 63.) in der 71. Minute eingewechselt. Davor hatten Thuram per Bitzstart-Tor (8.) und Chalhanoglu (51./Elfmeter) bei zwischenzeitlichem Ausgleich durch Moder (42./Elfmeter) nach dem 2:0 im Hinspiel für klare Verhältnisse gesorgt. Gesamtscore: 4:1 für Inter.