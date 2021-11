Ajax im Hexenkessel von Besiktas

Am fünften Spieltag der Champions League reisen die Spieler von Ajax Amsterdam in die Türkei.

Ein Sieg für Ajax bei Besiktas Istanbul (ab 18:45 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) sollte für die Niederländer reine Formsache sein. Der amtierende Meister Besiktas ist in der Gruppe heillos überfordert, steckt nun auch in der Liga in einer tiefen Krise. Die nackten Zahlen können gar nicht anders, als sich ganz klar für die Niederländer auszusprechen. Ajax ist das Achtelfinale bereits nicht mehr zu nehmen, der Gruppensieg steht ebenfalls zu 99% fest.

Sollte es Besiktas irgendwie noch in die Europa League schaffen, bräuchte es schon ein ganz großes Fußballwunder. In der aktuellen Form dürfte ein internationales Überwintern ohnehin überhaupt kein Thema sein. Viel mehr ist die Frage: Zieht Ajax noch einmal durch oder lässt man es in Istanbul schon ein klein wenig austrudeln? Vermutlich entscheiden die Niederländer selbst, welchen Auftritt sie ihren Fans gönnen.