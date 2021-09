Arnautovic kommentiert Real-Hit im TV

Arnautovic kommentiert den Real-Hit gegen Inter am Mittwoch live auf Sky. Und: Der Pay-TV-Sender zeigt alle 420 Spiele der UEFA-Klubbewerbe.

Sky sorgt für einen Mega-Coup! Ex-Inter-Star Marko Arnautovic feiert beim morgigen Hit der Italiener gegen Real Madrid und David Alaba sein Experten-Debüt im TV. Der ÖFB-Legionär, mittlerweile beim FC Bologna, wird die Partie gemeinsam mit Martin Konrad kommentieren.

Pikant: Vor wenigen Tagen schoss Arnautovic noch gegen die TV-Experten des Landes nach deren Kritik an der Nationalmannschaft: „Mich regt so etwas auf, wenn da einer hinten im Anzug steht und daher redet. Soll er selber zeigen, wie das geht. Nicht immer nur reden in Zeitungen und Fernsehen. Ich mag sowas nicht“, polterte der 32-Jährige.

Die Fans dürfen sich auf spannende TV-Aussagen von Bologna-Star Marko Arnautovic freuen

Sky zeigt alle 420 Spiele des Europacups

Lothar Matthäus, Marc Janko und Top-Gast Alexander Manninger komplettieren das Sky-Team beim Champions-League-Auftakt.

Übrigens: Der Pay-TV-Sender zeigt alle 420 Spiele der UEFA-Klubbewerbe. 138 von der Champions League, 141 der Europa League und 141 der Conference League.