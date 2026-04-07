Arsenal vor heikler Königsklassen-Prüfung in Lissabon

Das zweite Viertelfinal-Hinspiel der Champions League steigt am Dienstag (21 Uhr, live auf Sky) in Lissabon – und verspricht Hochspannung: Außenseiter Sporting empfängt Premier-League-Spitzenreiter Arsenal.

Die Rollen sind klar verteilt, doch unterschätzen sollte man die Portugiesen keinesfalls. Denn die Elf von Trainer Rui Borges geht am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) zwar als Außenseiter ins Duell mit dem besten Team der Ligaphase, hat zuletzt aber eindrucksvoll bewiesen, wie gefährlich sie im eigenen Stadion sein kann.

Im Achtelfinale drehten die „Löwen“ gegen Bodø/Glimt ein 0:3 aus dem Hinspiel mit einer furiosen 5:0-Machtdemonstration – ein Comeback, das Eindruck hinterließ. Doch klar ist auch: Gegen die individuell stärker besetzten „Gunners“ wartet nun ein ganz anderes Kaliber.

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Lissabon-Löwen träumen von Sensation

Die Motivation ist jedenfalls riesig: Sporting will als erster portugiesischer Klub seit über 20 Jahren wieder ein Halbfinale in der Königsklasse erreichen. Zuletzt gelang das dem FC Porto in der Saison 2003/04 – damals krönte sich das Team von José Mourinho am Ende sogar zum Champions-League-Sieger.

Eine besondere „Heimkehr“ steht für Viktor Gyökeres an. Der Arsenal-Stürmer kehrt an jene Wirkungsstätte zurück, an der er zwischen 2023 und 2025 mit 97 Toren in 102 Spielen zum absoluten Publikumsliebling wurde. Nun steht er auf der anderen Seite – und will ausgerechnet seinem Ex-Klub das Aus bescheren. Bei den Hausherren ruhen die Hoffnungen hingegen auf Luis Suárez. Der Kolumbianer hält in dieser Saison bei starken 33 Treffern in 42 Pflichtspielen für die „Löwen“.

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Gunners nach Cup-Debakel unter Zugzwang

Für Arsenal kommt das Duell zu einem heiklen Zeitpunkt. Vor der Länderspielpause verlor der Premier-League-Spitzenreiter das Ligacup-Finale gegen Manchester City, am Wochenende folgte das Cup-Aus gegen Zweitligist Southampton (1:2). Trainer Mikel Arteta sprach vom „ersten schwierigeren Moment“ der Saison, blieb aber gelassen: „Die schönste Zeit liegt noch vor uns.“ In der Liga haben die „Gunners“ weiterhin alles in der eigenen Hand und liegen mit neun Punkten komfortabel vor der Guardiola-Truppe.

Ein Blick auf die Zahlen macht für das heutige Duell dennoch Mut: Arsenal ist in der Champions League gegen Sporting noch ungeschlagen. Nur im letzten Duell mit Hin- und Rückspiel, im Europa-League-Achtelfinale 2022/23, setzten sich die Portugiesen, im Elfer-Krimi durch – ein kleines Warnsignal, damit nach bereits zwei verpassten Titelchancen nicht auch in der Königsklasse früh Schluss ist.