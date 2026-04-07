„Deutscher Friedhof!“: Spanische Medien attackieren Bayern

Das bislang größte Spiel des Jahres steht an! Real Madrid und der FC Bayern duellieren sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Estadio Santiago Bernabéu.

Auf dieses Spiel schaut Dienstagabend (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) die gesamte Fußball-Welt: Real Madrid gegen FC Bayern München – Champions-League-Viertelfinale im legendären Santiago Bernabéu. Größer? Kaum möglich! Kein Wunder also, dass in Spanien schon vor dem Anpfiff die verbalen Giftpfeile fliegen. Die Sportzeitung „as“ geht mit einer klaren Provokation voran: „Das Bernabéu, ein deutscher Friedhof.“ Die Botschaft ist eindeutig – für Bayern soll hier Endstation sein.

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"Bestia Blanca" ist Bayern-Albtraum

Und ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In den letzten 21 Heimspielen gegen deutsche Teams kassierte Real nur eine Niederlage – 2015 beim spektakulären 3:4 gegen Schalke. Ansonsten dominiert Madrid diese Duelle nach Belieben. Für viele Bundesligisten wurde das Bernabéu zur Bühne, auf der Träume platzen.

Gerade für die Münchner ist die „Bestia Blanca“ längst mehr Albtraum als Gegner. Seit fast eineinhalb Jahrzehnten enden K.o.-Duelle gegen Real regelmäßig mit dem Aus. Viermal in Serie musste sich der Rekordmeister zuletzt geschlagen geben – besonders schmerzhaft das jüngste Kapitel.

Neue Generation soll es richten

Im Halbfinale 2023/24 wähnten sich die Bayern bereits auf Finalkurs, ehe Joker Joselu mit einem Doppelpack eiskalt zuschlug und das Spiel drehte. Real zog ins Endspiel ein und sicherte sich dort souverän den Titel gegen Dortmund. Der letzte Bayern-Sieg im Bernabéu? Eine Reise in die Vergangenheit: Mai 2001. Giovane Élber traf im Halbfinal-Hinspiel zum 1:0, im Rückspiel machten die Münchner den Finaleinzug perfekt. Eine Erinnerung, die heute fast schon nostalgisch wirkt.

Doch Hoffnung gibt es trotzdem. In der Saison 2011/12 lieferten sich beide Teams ein legendäres Duell. Unter Jupp Heynckes setzten sich die Bayern im Elfmeterschießen durch – ein Abend für die Geschichtsbücher. Kurios: Bayern-Talent Lennart Karl war damals gerade einmal vier Jahre alt. Und auf der Gegenseite? Reals heutiger Coach Álvaro Arbeloa stand noch selbst als Spieler auf dem Platz.

Bayern-Offensive "tödliche Maschine"

Neben aller Provokation schwingt in Spanien auch Respekt mit. Die „Marca“ bezeichnet die Bayern-Offensive als „tödliche Maschine“. Bleibt die entscheidende Frage: Kommt diese Maschine im Bernabéu ins Rollen – oder bestätigt sich einmal mehr der Ruf dieses Stadions als Endstation für deutsche Titelträume?