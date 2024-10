0:2 – Auch gegen Sporting war für Sturm nichts zu holen

Es will einfach nicht klappen! Während Sturm Graz national in Topform ist, bleibt die Champions League eine unüberwindbare Hürde.

Auch im dritten Spiel mussten die kämpferischen Steirer gegen Sporting Lissabon eine schmerzhafte 0:2-Heimpleite einstecken und warten damit weiterhin auf ihre ersten Königspunkte.

Trotz Kampfmodus – Grazer gehen leer aus

Sturm hatte gegen die Gäste aus Lissabon von Beginn an alle Hände voll zu tun. Sporting setzte die Ilzer-Elf vor allem in der Defensive unter immensen Druck. Nach vorne gelang kaum ein befreiender Spielaufbau. Die Konsequenzen dieser Überlegenheit ließen nicht lange auf sich warten: Santos nutzte einen missratenen Pass von Gyökeres und schob die Kugel ins Netz. Bitter: Sturm-Keeper Scherpen fälschte den Ball unglücklich ins eigene Tor ab – 1:0 (23.) für die Gäste! Im Anschluss an das Tor drückten die Schwarz-Weißen zwar aufs Gaspedal und zeigten Kampfgeist, doch der ersehnte Ausgleich blieb aus.

Sturm geht auf volles Risiko

Auch nach der Pause startete Sturm temporeich und mit viel Elan. Doch Portugals Meister ließ sich nicht beirren: Sporting-Star Gyökeres schnappte sich den Ball auf der linken Seite, setzte sich gegen Geyrhofer durch, umkurvte Scherpen und traf aus zehn Metern – 2:0 (53.)!