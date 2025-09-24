Auftakt-Kracher: Salzburg gegen Topfavorit Porto

Red Bull Salzburg startet mit einer schwierigen Aufgabe in die Europa League: Am Donnerstag (21.00 Uhr) empfängt der Bundesliga-Vizemeister den FC Porto, einen der Titelfavoriten. Trainer Thomas Letsch sucht nach der 0:2-Heimpleite gegen Sturm Graz die sportliche Wende.

Red Bull Salzburg steht vor einer europäischen Bewährungsprobe gegen den FC Porto. Der 30-fache portugiesische Meister gastiert am Donnerstag (21.00 Uhr/live CANAL+ & Sport24-Liveticker) in der Ligaphase der Europa League und gilt als einer der Titelfavoriten. Für Salzburg-Trainer Thomas Letsch kommt "der härteste Brocken gleich zu Beginn".

Kampfansage trotz Außenseiterrolle

"Wir gehen in dieses Spiel mit der absoluten Überzeugung rein, dass wir was holen können", betonte Letsch. Der Deutsche, der medial unter Druck steht, will die Negativerlebnisse der Bundesliga ausblenden: "Man kann es als Vorteil sehen, dass es in der Europa League weitergeht, in einem neuen Wettbewerb."

Porto in Topform

Die Portugiesen sind unter neuem Trainer Francesco Farioli in der heimischen Liga makellos unterwegs - 15 Tore bei nur einem Gegentor in sechs Spielen. Präsident Andre Villas-Boas betonte die Titelambitionen: "Das Image des FC Porto muss das Gegenteil von letztem Jahr sein."

Personelle Engpässe

Salzburg muss ohne die verletzten Clement Bischoff und Jannik Schuster auskommen. Torhüter Alexander Schlager rechnet mit einem "perfekten Tag" für eine Überraschung. Die Arena wird voraussichtlich nur zu einem Drittel gefüllt sein.

Mögliche Aufstellungen:

FC Red Bull Salzburg - FC Porto

Anpfiff: 21.00 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Schiedsrichter: Fotias/GRE

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig - Bidstrup, Diabate - Alajbegovic, Kjaergaard - Ratkov, Vertessen

Es fehlen: Bischoff (gesperrt), Schuster (krank), Kawamura, Konate, Mellberg (alle Knie), Sulzbacher (Knöchel)

Porto: D. Costa - Fernandes, Bednarek, Kiwior, Moura - Froholdt, Rosario, Veiga - Pepe, Aghehowa, Sainz

Es fehlen: Eustaquio (gesperrt), Perez, De Jong (beide verletzt)

Live auf Canal+.