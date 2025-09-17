Bayern zerlegt Chelsea, Liverpool feiert Last-Minute-Sieg

Nach dem furiosen Champions-League-Auftakt am Dienstag ging das Torfeuerwerk am Mittwoch weiter. Bayern München bejubelt im Kracher gegen Klub-Weltmeister Chelsea einen 3:1-Sieg. Liverpool feiert gegen Atletico einen 3:2-Last-Minute-Sieg, Titelverteidiger PSG fertigt Atalanta Bergamo 4:0 ab.

13 Jahre nach dem verlorenen „Finale dahoam“ erwischten die Bayern mit Konrad Laimer in der Startelf Chelsea sprichwörtlich auf dem falschen Fuß: Olise schießt scharf in den Fünfer, der Ball springt Chalobah aufs Knie und ins eigene Tor – 1:0 (21.).

Fünf Minuten später bringt Caicedo Bayern-Bomber Harry Kane im Strafraum zu Fall – der Gefoulte verwertet den Strafstoß selbst zum 2:0 (27.). Cole Palmer, der Held vom 3:0-Klub-WM-Finalsieg gegen PSG, verkürzt aus einem Konter zum 2:1 (29.).

Nach Seitenwechsel hat Laimer das 3:1 am Fuß, doch der ÖFB-Star spielt auf Kane ab, dessen Schuss lenkt Chelsea-Tormann Sanchez an die Stange (57.). Kurz später trifft Kane aus vollem Lauf dann doch zum 3:1 – die Vorentscheidung (63.).

Liverpool feiert Last-Minute-3:2 gegen Atletico

Noch schneller zur Sache ging‘s in Liverpool, wo Mo Salah die Reds am 47. Geburtstag von Trainer Arne Slot schnell in Führung schoss: Ein Freistoß des Ägypters aus 17 Metern wird von Robertson unhaltbar für Atletico-Goalie Oblak abgefälscht (4.). Zwei Minuten später stellt Salah auf 2:0 (6.). Doch Atletico findet ins Spiel, Llorente verkürzt kurz vor Ende der packenden 1. Hälfte auf 2:1 (45.+3).

Nach der Pause machen die Reds mächtig Dampf, doch Salah (65./Stange) und 125-Millionen-Mann Florian Wirtz (72.) versemmeln Chancen auf einen höheren Sieg. So machte es Llorente mit seinem 2. Treffer zum 2:2 noch spannend (81.), ehe Van Dijk das 3:2 und Slot die Party rettet (90.+2).

Sieg für Inter, Cham-Debüt für Slavia

Inter Mailand, der PSG im Endspiel klar mit 0:5 unterlegene Finalist der Vorsaison, startete mit einem 2:0-Sieg bei Ajax Amsterdam in die neue CL-Saison. Beide Tore erzielte Marcus Thuram nach Eckbällen von Hakan Calhanoglu per Kopf (42., 47.).

Slavia Prag verspielte beim 2:2 gegen Bodö/Glimt zweimal eine Führung durch Tore von Youssoupha Mbodji. Für den Sturm-Graz-Bezwinger aus Norwegen gelang Sondre Brunstad Fet in der 90. Minute mit einem Lattenpendler der Ausgleich.

Bei Slavia gab ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham ab der 98. Minute sein Pflichtspiel-Debüt. Der Offensivmann bereitete den vergebenen Matchball des ebenfalls eingewechselten Ivan Schranz vor (101.). Cham war kurz vor Transferschluss leihweise für ein Jahr mit Kaufoption von Trabzonspor nach Prag gewechselt.

Abgeschlossen wird der 1. Spieltag der Ligaphase am Donnerstag u. a. mit Monaco-Trainer Adi Hütter, der es bei Club Brügge wissen will.