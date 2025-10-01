Alles zu oe24VIP
kovac
© Getty Images

Champions League

BVB sucht CL-Sieg! Kovac: "Jeder ist gewillt - und muss es auch sein"

01.10.25, 16:38
Borussia Dortmund will im ersten Champions-League-Heimspiel gegen Athletic Bilbao den ersten Sieg holen. Vor 81.365 Zuschauern im Signal Iduna Park fordert Trainer Niko Kovac: "Jeder ist gewillt - und muss es auch sein."

Vor dem ersten Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (21 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Signal Iduna Park gibt's klare Worte von Niko Kovac. "Jeder ist gewillt - und muss es auch sein", fordert der BVB-Trainer vor dem Duell mit Athletic Bilbao. Vor 81.365 Fans wollen die Borussen den ersten Dreier einfahren - nach dem wilden 4:4 bei Juventus im Auftaktspiel.

Dortmund setzt auf starke Defensive

Die Borussen haben aus den sieben Gegentoren zu Saisonbeginn gelernt. In den letzten vier Bundesligaspielen kassierte der BVB kein einziges Tor. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sagt: "Ich kann noch 10 bis 20 Prozent drauflegen." Aber schon jetzt läuft's besser: "So ist es für uns leicht, den Rest zu machen."

Besonderer Gegner aus dem Baskenland

Athletic Bilbao bringt eine spezielle Philosophie mit: Der Kader besteht nur aus baskischen Spielern. "Das ist Lokalpatriotismus, den man auf dem Platz sieht", sagt Kovac. Die Spanier könnten wohl auf ihren Star Nico Williams verzichten - was Dortmund in die Karten spielen könnte.

Kovac will das Spiel diktieren

"Wir müssen die sein, die das Spiel diktieren", betont der BVB-Coach. Sein Team soll dem Gegner ihr Spiel aufdrücken. Nach dem 3:1-Erfolg gegen Barcelona im April wollen die Schwarz-Gelben ihren nächsten Heimsieg in der Königsklasse feiern.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

