Champions-League-Finale wird zur Weltpremiere

Die Champions League bleibt unberechenbar – und sorgt auch 2025 wieder für eine riesige Überraschung! Am 31. Mai kommt es in der Münchener Allianz-Arena zum absoluten Knaller: Inter Mailand trifft auf Paris Saint-Germain. Ein Finale, das Geschichte schreibt – eine echte Weltpremiere.

Nach einer "epischen Nacht" im San Siro, in der sich die Nerazzurri in einem Nervenkitzel der Extraklasse mit 4:3 in der Verlängerung gegen Barcelona durchsetzten, legte Paris Saint-Germain nur einen Tag später gegen Arsenal nach und marschierte mit einem souveränen 2:1 ins Champions-League-Finale. Doch das ist noch nicht alles – sie schrieben damit ein Stück Geschichte, denn am 31. Mai treffen die beiden Finalisten aus Italien und Frankreich erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Und das in der glorreichen Kulisse eines Champions-League-Endspiels.

PSG auf den Spuren von Marseille?

In den 55 Jahren ihrer gemeinsamen Geschichte – PSG wurde 1970 gegründet, Inter 1908 – sind die beiden Teams bislang nur in Freundschaftsspielen aufeinandergetroffen. Das letzte dieser Duelle gewann der amtierende italienische Meister im August 2023 in Tokio mit 2:1. Doch es kommt noch kurioser: Es ist zudem auch noch das erst zweite italienisch-französische Endspiel in der Geschichte der Königsklasse nach dem denkwürdigen Finale von 1993.

Damals besiegte Marseille die AC Milan mit 1:0 und sicherte sich damit den bislang einzigen Triumph einer französischen Mannschaft in der Champions League. Der Schauplatz des historischen Sieges: Ebenfalls München. Wird sich nun die Geschichte wiederholen, mit PSG als königlichen Premieren-Sieger?