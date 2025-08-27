Champions League: Spannung vor Auslosung zur Giganten-Show

Die Champions League steht vor der Rückkehr: Ab dem 16. September 2025 rollt wieder der Ball auf Europas größter Bühne. 36 Teams kämpfen im Ligamodus um Ruhm und Ehre. Wer trifft auf wen? Die Auslosung am Donnerstag (18 Uhr/ Canal+ & Sky) in Monaco verspricht Hochspannung vor dem Fußballherbst.

Die Ruhe vor dem Sturm: In drei Wochen ist es endlich wieder so weit – die Champions League kehrt zurück. Ab dem 16. September rollt der Ball auf der größten Fußballbühne Europas erneut. Doch bevor es sportlich losgeht, steht am Donnerstag (18 Uhr, live auf Canal+ & Sky) in Monaco die Auslosung der Ligaphase auf dem Programm. Nach dem Ausscheiden von RB Salzburg in der dritten Quali-Runde gegen Club Brügge dieses Jahr allerdings ohne rot-weiß-rote Beteiligung.

Ab September kein Monat ohne Königsklasse

Nach der großen Reform im Vorjahr nehmen in der Saison 2025/26 zum zweiten Mal 36 Mannschaften an der Champions League teil. In der Vorrunde gibt es – statt wie früher acht Vierergruppen – nun eine gemeinsame Liga mit allen Teams. 29 Klubs haben ihr Ticket für die Königsklasse bereits fix. Da sowohl Titelverteidiger Paris Saint-Germain als auch Finalist Inter Mailand den Sprung über die heimische Liga geschafft haben, rückte Olympiakos Piräus schon vor dem Endspiel in die Ligaphase auf – als Klub mit dem besten Koeffizienten unter jenen Meistern, die ursprünglich über die Qualifikation gehen mussten. Die verbliebenen sieben Startplätze werden in der Quali vergeben.

Der Modus & Spieltage

Sind alle 36 Teilnehmer festgelegt, erfolgt die Einteilung in vier Töpfe. Jeder Verein trifft auf zwei Gegner aus jedem Topf – mit der Einschränkung, dass es in der Vorrunde keine nationalen Duelle gibt. Zur Erinnerung: Auch diesmal kommt bei der Auslosung ein Supercomputer zum Einsatz. Grund: Das klassische, komplett manuelle Ziehen würde für das neue Format rund 900 Kugeln erfordern und drei bis vier Stunden dauern.

Der erste Spieltag wird vom 16. bis 18. September 2025 ausgetragen, ehe es Ende des Monats mit dem zweiten Spieltag am 30. September und 1. Oktober weitergeht. Nach einer kurzen Pause folgt der dritte Spieltag am 21. und 22. Oktober 2025. Bereits Anfang November stehen die Partien des vierten Spieltags auf dem Programm, genauer am 4. und 5. November. Kurz darauf, am 25. und 26. November, wird der fünfte Spieltag ausgespielt. Den Abschluss des Kalenderjahres bildet der sechste Spieltag am 9. und 10. Dezember 2025.

Die Lostöpfe

Im neuen UCL-Modus geht es bereits kurz nach der Winterpause weiter: Der siebte Spieltag findet am 20. und 21. Januar 2026 statt, bevor die Ligaphase am 28. Januar 2026 mit dem achten und letzten Spieltag endet. So richtig heiß wird es dann aber mit der K.-o.-Phase: Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Plätze neun bis 24 ermitteln in einer zusätzlichen K.-o.-Runde im Februar die weiteren Achtelfinalisten. Ab März steigen die Top-Teams wieder ein: Die Hinspiele des Achtelfinales finden am 10. und 11. März 2026 statt, die Rückspiele am 17. und 18. März. Im April folgen die Viertelfinals (7./8. und 14./15. April 2026), ehe Ende April und Anfang Mai die Halbfinals ausgetragen werden (Hinspiele am 28./29. April, Rückspiele am 5./6. Mai 2026). Das große Finale steigt schließlich am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest.

Die genaue Zuteilung der Teams wird noch bekannt gegeben, allerdings stehen bereits einige Teams in den Lostöpfen fest:

Lostopf 1: PSG, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern,Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Inter Mailand, FC Chelsea

Lostopf 2: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Atletico Madrid, FC Villareal, FC Arsenal, Atalanta Bergamo, Juventus Turin

Lostopf 3: SSC Neapel, Olympique Marseille, Ajax Amsterdam, Olympiacos Piräus, Slavia Prag, Sporting Lissabon

Lostopf 4: Atheltic Bilbao, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Newcastle United, Union Saint-Gilloise, Pafos FC, Kairat Almaty