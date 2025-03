Hammer-Duelle im Achtelfinale

In der Champions League geht es am Dientag voll zur Sache.

Der Startschuss zum Achtelfinale der Fußball-Champions-League erfolgt mit einem emotionalen Madrider Stadtderby. Real empfängt am Dienstag Atletico, womit es zu einer Neuauflage der Finali von 2014 und 2016 kommt, die allesamt von den "Königlichen" gewonnen wurden. Außerdem trifft Borussia Dortmund auf Lille, Club Brügge empfängt Aston Villa und Arsenal gastiert bei PSV Eindhoven. Alle Spiele sehen live ab 21 Uhr live auf Sky.

Simeone freut sich über "bescheidene Spieler"

Atletico präsentierte sich in den vergangenen Monaten formstark, das Team von Coach Diego Simeone kassierte aus den jüngsten 26 Pflichtspielen nur eine Niederlage. Zuletzt gab es am Samstag ein Heim-1:0 über den Tabellenvierten Athletic Bilbao. In der Liga fehlt den "Colchoneros" nur ein Zähler auf Barca, im Cup steht man im Semifinale - für Atletico scheint in dieser Saison viel möglich zu sein. "Aber die Spieler sind sehr bescheiden, das gefällt mir", erklärte Simeone.

Dortmund im Aufwind vor Lille-Duell

Dortmund befindet sich vor dem ersten Duell mit Lille im Aufwärtstrend. Seit dem Heim-0:0 gegen Sporting Lissabon und dem damit verbundenen Einzug ins Achtelfinale holten Marcel Sabitzer und Co. in der Bundesliga zwei Siege ohne Gegentor. Nun wartet vor eigenem Publikum eine Truppe, die am Samstag bei Paris Saint-Germain mit 1:4 unterging. "Trotzdem ist das ein sehr ernstzunehmender Gegner", warnte BVB-Trainer Niko Kovac.

Englische Klubs gegen Italien-Killer

Aston Villa gelang zwar am Wochenende der Aufstieg ins FA-Cup-Viertelfinale, in der Premier League rutschte der Club aus Birmingham aber nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Runden auf Rang zehn ab. Gegner Brügge schaltete im Play-off den italienischen "Scudetto"-Anwärter Atalanta Bergamo aus. Arsenal ist vor Eindhoven ebenfalls gewarnt, die Niederländer warfen zuletzt Juventus Turin aus dem Bewerb.