Hexenkessel in Glasgow! Bayern vs. Celtic – Posch vor CL-Einsatz!

Bayern trifft in Glasgow auf ein hitziges Publikum, Stefan Posch könnte erstmals für Atalanta Bergamo in der Champions League spielen. Adi Hütters Monaco muss sich in Lissabon beweisen.

Der FC Bayern will die Mission "Titel dahoam" am Mittwoch (21:00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) fortsetzen. Gegen Celtic Glasgow wartet in den Achtelfinal-Play-offs ein Hexenkessel. Auch für einen ÖFB-Teamspieler wird es ein besonderer Abend: Stefan Posch könnte gegen den FC Brügge (18:45 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) sein erstes Champions-League-Spiel für Atalanta Bergamo absolvieren. Adi Hütters AS Monaco trifft in Lissabon auf Benfica (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker).

Nach Niederlagen gegen Aston Villa und Feyenoord musste Bayern den direkten Aufstieg in die K.o.-Phase abschreiben. Nun geht es gegen den schottischen Tabellenführer. Ex-Bayern- und Ex-Celtic-Profi Alan McInally warnte vor dem Duell: "Bayern hat die Qualität, um weiterzukommen – aber genau das ist das Risiko: Celtic hat nichts zu verlieren."

Neuer & Müller erstmals im Celtic Park

Trainer Vincent Kompany betonte die besondere Atmosphäre im Celtic Park. "Das war eines der lautesten Spiele meiner Karriere", erinnerte sich der Belgier. Für Thomas Müller und Manuel Neuer ist es überraschend das erste Spiel in Glasgow. "Das wird eine krasse Atmosphäre", freute sich der Bayern-Kapitän.

Posch in Bergamos Kader – Hütter mit schwerer Aufgabe

Atalanta trifft als Tabellendritter der Serie A auswärts auf den belgischen Vizemeister Brügge. Posch, der im Winter von Bologna wechselte, könnte erstmals für seinen neuen Verein in der Königsklasse auflaufen. Für Bologna absolvierte der 27-jährige Verteidiger bereits sechs CL-Spiele.

In Lissabon will Monaco mit Trainer Adi Hütter den nächsten Schritt in Richtung K.o.-Phase machen. Die Franzosen reisen allerdings mit einer 1:4-Niederlage gegen PSG im Gepäck an. Auch Benfica präsentierte sich zuletzt nicht makellos, gewann aber drei der letzten fünf Spiele.

Trauner verletzt, Priske entlassen

In einem weiteren Champions-League-Duell trifft Feyenoord Rotterdam auf AC Milan (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner fehlt weiterhin verletzt. Zudem wurde Feyenoord-Trainer Brian Priske am Montag überraschend entlassen.