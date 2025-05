4:3 n. V.! Inter nach Thriller-Wahnsinn über Barca im CL-Finale

15 Jahre nach dem Sieg über Bayern steht Inter Mailand wieder im Finale der Champions League! Der Semifinal-Rückspielkracher gegen Barcelona war an Dramatik nicht zu überbieten. 4:3 in der Verlängerung, Gesamtscore 7:6 für Inter! ÖFB-Star Arnautovic jubelte auf der Bank.

Wie beim Hinspiel in Barcelona ging Inter mit 2:0 in Führung. Und wieder kam die Flick-Truppe zurück. Doch nach dem 3:3 in der regulären Spielzeit musste es einen Sieger geben. Und der hieß nach 120 Minuten Inter.

Was für ein Spektakel vor 75.000 Fans in San Siro! Von Beginn an hat Barca mehr vom Spiel, aber gefährlicher ist Inter, wo der wieder fitte Lautaro Martinez vorne Dampf macht. Und nach 20 Minuten jubelt: Barcelona vertändelt den Ball beim Aufbau, Dimarco schaltet blitzschnell und steckt für Dumfries durch. Der passt vorbei am herauslaufenden Barca-Goalie Szczesny vorbei links zu Martinez. Der Argentinier schiebt eiskalt ins leere Tor ein – 1:0 (21.). Das 9. Tor in der laufenden Champions-League-Saison für den Superstürmer!

Elfer oder doch nicht kurz vor der Pause: Lautaro Martinez von Cubarsi gegrätscht? Nach VAR-Studium ist klar: Kein Ballspiel. Calhanoglu jagt den Strafstoß zum 2:0 ins linke untere Eck (45.+1).

Eric, Olmo und Raphinha drehen die Partie zwischenzeitig

Nach Seitenwechsel schafft es Inter nicht, nachzulegen. Dann drehen Lamine Yamal & Co. auf. Ein Martin-Schuss wird geblockt, Eric Garcia jagt den Nachschuss ins Tor – 2:1 (54.).

Und nach einer Stunde „brennt“ es im San Siro: Martin-Flanke in den Strafraum, der freistehende Dani Olmo ist mit dem Kopf zur Stelle – 2:2 (60.). Was für ein Spiel! Wieder haben die Mannen von Hansi Flick einen 0:2-Rückstand wettgemacht.

Elfer für Barca? VAR klärt auf: Mchitarjan hat Yamal vor der Strafraumkante gelegt. Immer wieder Yamal, doch Inter-Goalie Yann Sommer hält lange das Remis. Aber dann in Minute 87: Pedri bedient den links lauernden Raphinha - seinen ersten Schuss pariert Sommer, der zweite sitzt - 3:2! In der Nachspielzeit knallt Lamal an die Stange.

Acerbi schießt Inter in die Verlängerung - 3:3

Inter wirft alles nach vorne – und Verteidiger Acerbi gleicht aus – 3:3 (90.+3), Verlängerung!

99. Min.: ›Joker‹ Frattesi schießt Inter ins Finale

Da wird Frattesi, erst in der 79. Minute für Mchitarjan eingewechselt, zum Helden: Der ebenfalls spät gebrachte Taremi legt im Strafraum zu Frattesi ab, der „Joker-Kollegene“ täuscht kurz an und trifft ins linke untere Eck – 4:3 (99.)!

Im Finish schaffen es der verweifelt angreifende Lamal & Co. nicht mehr, den Inter-Abwehrriegel zu knacken!