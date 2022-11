Letzten zwei CL-Achtelfinal-Tickets werden vergeben

Nur noch zwei Achtelfinal-Tickets werden am Champions-League-Mittwoch, der gleichsam die diesjährige Gruppenphase abschließt, vergeben. In der Salzburg-Gruppe E und in Pool F stehen Chelsea beziehungsweise Real Madrid als Aufsteiger fest

Während sich Milan und Salzburg in Mailand um den zweiten Aufstiegsplatz duellieren, hält Salzburgs Schwesternclub Leipzig in der Real-Gruppe die besten Karten in Händen.

Der deutsche Fußball-Bundesligist und das drei Punkte zurückliegende Schachtar Donezk machen sich die Sache im direkten Duell auf neutralem Boden in Warschau aus. Die Ukrainer überraschten am ersten Spieltag mit einem 4:1 in Leipzig. Weil der deutsche Cup-Sieger danach auch gegen Real verlor, hatte man im RB-Lager höchstens noch auf Gruppenplatz drei und den Trostpreis Europa League geschielt.

"Seitdem hatten wir drei Endspiele, jetzt kommt das vierte. Warum sollte es nicht wieder klappen?", fragte Stürmer Timo Werner nach drei Siegen in Folge. Zum Aufstieg genügt in dem wegen des russischen Angriffskriegs ins Legia-Stadion von Warschau verlegten Spiels gegen Donezk schon ein Punkt. Leipzig hat im Oktober in neun Spielen nicht verloren, Trainer Marco Rose hat das Team stabilisiert, und wichtig im Hause Red Bull: Er lässt das Team wieder aufregenden Fußball spielen. "Das Energielevel ist hoch. Es ist Champions League und die Jungs wissen, um was es geht", sagte Rose.

Für Real Madrid um David Alaba geht es noch darum, aus eigener Kraft den Gruppensieg gegen das bereits ausgeschiedene Celtic Glasgow zu fixieren. Bereits alle Aufstiegsfragen sind in den Gruppen G und H geklärt. Hier stehen Manchester City und Borussia Dortmund beziehungsweise Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon bereits in der nächsten Runde.