Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Champions League-Endspiel seit elf Jahren.

Im Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch mit Paris Saint-Germain will sich der Tabellenfünfte der Fußball-Bundesliga eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. Mai in der französischen Hauptstadt verschaffen.