Nicht mal Ronaldo schaffte das: Tor-Monster Haaland knackt nächsten Rekord

Erling Haaland ist und bleibt eine Naturgewalt. Beim 4:1 von ManCity gegen Borussia Dortmund traf der Norweger erneut – und das ausgerechnet gegen den Klub, bei dem er einst zum Weltstar reifte. Sein Treffer zum 2:0 war nicht nur sportlich entscheidend, sondern gleich doppelt historisch.

Denn Haaland ist nun der erste Spieler in der Geschichte der Champions League, der für drei verschiedene Vereine – RB Salzburg, Borussia Dortmund und Manchester City – jeweils in fünf Spielen in Serie getroffen hat. Ein Wert, an dem viele Stürmer schon bei einem einzigen Klub scheitern würden, wirkt bei ihm beinahe selbstverständlich.

Für BVB-Fans wurde es besonders bitter

Doch damit war der Rekordabend noch lange nicht vorbei. Der Tor-Wikinger schrieb auch bei Manchester City Geschichte: Er ist nun der erste Skyblues-Spieler überhaupt, der in fünf Champions-League-Einsätzen nacheinander ein Tor erzielte. Besonders für die BVB-Fans hat dieser Rekord einen bitteren Beigeschmack. Denn sie erinnern sich nur zu gut, als Haaland hat eine solche Serie bereits für Dortmund selbst hingelegt. 2020/21 traf er sechsmal hintereinander in der Königsklasse im schwarz-gelben Trikot. Damals jubelte die Südtribüne – diesmal herrschte Schweigen.

In Salzburg fühlte sich Haaland besonders wohl

Und die Spur der Rekorde beginnt noch früher: Bereits 2019/20 erzielte Haaland in seinen ersten fünf Champions-League-Spielen für RB Salzburg ganze acht Tore. Dann wechselte er im Winter für vergleichsweise schlanke 20 Millionen Euro nach Dortmund – und machte einfach weiter, als hätte jemand nur das Trikot gewechselt. 2022/23 schließlich griff Manchester City für rund 60 Millionen Euro zu. Heute trägt Haaland dort sogar zeitweise die Kapitänsbinde. Er ist nicht nur Stammkraft – er ist der Fixpunkt der Mannschaft.

Seine Zahlen unterstreichen das eindrucksvoll: In 160 Pflichtspielen kommt er auf 142 Tore und 22 Vorlagen. Allein in der laufenden Saison stehen bereits 18 Treffer in 14 Partien zu Buche. Das ist keine Form, das ist eine Naturgewalt. Kein Wunder also, dass er einen Vertrag bis 2034 erhielt – Manchester City plant nicht nur mit Haaland, sie bauen um ihn herum.