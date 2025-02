3:1! Real Madrid besiegelt CL-Aus von ManCIty

Kylian Mbappé beförderte Real Madrid mit einem beeindruckenden 3:0-Triumph gegen Manchester City ins Champions-League-Achtelfinale.

Was für ein Spektakel in Madrid! Rekordchampion Real Madrid bewies mit einem sensationellen 3:1-Triumph am Mittwochabend wieder einmal Champions-League-Stärke. Für Manchester City nahm das CL-Abenteuer hingegen ein tragisches Ende. Nachdem schon im Hinspiel in den eigenen vier Wänden kein Sieg gegen den Titelverteidiger gelungen war (2:3), konnten die Citizens sich auch im Santiago Bernabeu nicht durchsetzen. Die Pleite besiegelte letztendlich das frühe Königsklassen-Aus. Somit ist die Truppe aus Manchester erstmals seit der Saison 2012/13 nicht im CL-Achtelfinale vertreten.

Doppeltes Glück für Real

Bereits früh ließ sich erahnen, was das Team von Coach Pep Guardiola an diesem Abend in Spaniens Hauptstadt erwarten würde. Schon kurz nach Anpfiff erhielt Englands Serienmeister die erste Real-Ohrfeige. Alaba-Lückenfüller Raul Asencio beförderte den Ball an der City-Abwehrkette vorbei zu Stürmer-Superstar Kylian Mbappé. Der Franzose hob die Kugel über den herauslaufenden Goalie Ederson hinweg, direkt ins Netz (4.) - 1:0! Als wäre der frühe Gegentreffer noch nicht genug gewesen, musste Defensiv-Kraft John Stones kurz darauf auch noch verletzt vom Platz (8.). Für den angeschlagenen Engländer kam Nathan Aké.

Es ging weiter mit der Machtdemonstration der Madrilenen. Immer wieder arbeitete die Elf von Trainer Carlo Ancelotti sich Richtung City-Tor vor. Mal war es Jude Bellingham, der gefährlich wurde (14.), dann wieder Mbappé (19.,29.) oder Federico Valverde (21.). Schließlich ließ Mbappé es sich nicht nehmen, sich zum Doppel-Torschützen zu machen. Nach einem Rodrygo-Assist trickste die französische Tormaschine Verteidiger Josko Gvardiol aus, traf zum 2:0 (33.). Die erste Halbzeit wurde zur Mbappé-Show.

Mbappé mit Hattrick

Und sie blieb es auch noch nach der Pause! In der 57. Minute war Mbappé kurz davor seinen Hattrick zu vervollständigen, krachte stattdessen aber mit Keeper Ederson zusammen. Der Ex-PSG-Profi richtete sich schnell wieder auf und brachte gerade einmal vier Minuten später das Bernabeu zum dritten Mal zum Beben (61.). Und die Cityzens? Für diese gab es weiterhin noch nicht eine einzige Torchance.

Das Mbappé-Feuerwerk musste City-Torgigant Erling Haaland auf der Bank erleben. Auf der Gegenseite feierte Abwehrboss David Alaba in der 90. Minute sein Comeback – allerdings mit einem Schönheitsfehler. Citys Neuzugang Nico Gonzalez traf doch noch in der 92. Minute für die Skyblues – 3:1.