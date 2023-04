Real Madrid will Chelsea den Blues spielen

Real Madrid will sich vom FC Chelsea nicht stoppen lassen.

Zwischen dem aktuellen Königsklassen Champion Real Madrid und seinem Vorgänger Chelsea kommt es am Mittwoch (ab 21 Uhr im Sport24-Liveticker) zur Neuauflage des Vorjahres-Viertelfinales. Auf dem Weg zu ihrem 14. Erfolg in der Champions League hatten die Madrilenen damals mit einem knappen Gesamtscore von 5:4 (3:1/2:3 n.V.) erst nach Verlängerung den Aufstieg geschafft. Karim Benzema markierte in zwei Spielen vier Tore und legte damit einen wichtigen Grundstein auf Reals Weg zum Titel.

Auch jetzt werden alle Augen auf den Torjäger gerichtet sein: Der 35-Jährige erzielte in seinen vergangenen beiden Partie gegen Valladolid (6:0) und Barcelona (4:0) sechs Treffer. „Er hat seine optimale Form erreicht, und mit der Qualität, die er hat, macht er ohne Zweifel den Unterschied aus. Er ist immer noch einer der besten Spieler der Welt, und wenn er in guter Form ist, ist er entscheidend“, streut Trainer Carlo Ancelotti seinem Schützling Rosen.

Auf Lampard wartet Herkulesaufgabe

Apropos Trainer: Chelsea trennte sich am vergangenen Sonntag von Graham Potter. Mit Frank Lampard wurde eine Übergangslösung präsentiert. Die Club-Legende kehrt als Interimstrainer und nahm ein Angebot bis zum Saisonende an. Auf ihn wartet mit Real gleich eine Herkulesaufgabe. „Ich will bis zum Ende der Saison mein Bestes geben und danach werden wir sehen, was passiert“, so Lampard.