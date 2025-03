Sabitzer & Alaba wollen Viertelfinal-Ticket lösen

Während David Alaba am Mittwoch (21 Uhr, live auf Canal+) mit Real Madrid im heißen Stadtderby bei Atletico um das Viertelfinale kämpft, hofft Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer schon vorher (18.45 Uhr, Sky) in Lille auf die große Erlösung.

Das 2:1 im Hinspiel brachte den Titelverteidiger auf Kurs, für Mittwoch (ab 21.00 Uhr, im Sport24-Liveticker) hat Atletico Revanche angekündigt. David Alaba dürfte bei Real auf der Bank Platz nehmen. Im Viertelfinale wartet mit größter Wahrscheinlichkeit Arsenal, der Aufstieg der Gunners gegen PSV ist nach dem 7:1 in Eindhoven praktisch fix.

In Lille will Borussia Dortmund die Saison retten. National den Ansprüchen hinterher hechelnd, lief es in der Fußball-Königsklasse für den BVB einigermaßen passabel. Nach dem 1:1 im Hinspiel bangt der Vorjahresfinalist in Nordfrankreich (ab 18.45 Uhr, im Sport24-Liveticker) aber um den Aufstieg. Ein weiterer Platz in der Runde der besten acht wird in Birmingham vergeben. Aston Villa geht mit einem 3:1-Vorsprung ins Heimspiel gegen den Club Brügge.

Augen auf Dribbel-Duo Mbappe & Vinicius Jr.

Real baut auf die Rückkehr des vor einer Woche gesperrt fehlenden Jude Bellingham sowie auf seine nach dem Hinspiel kritisierten Stürmerstars. Kylian Mbappe und Vinicius Junior kamen kaum zur Geltung, der Franzose ließ in der Nachspielzeit eine ideale Möglichkeit auf das so wichtige 3:1 aus. Trainer Carlo Ancelotti stellte sich naturgemäß vor seine Spieler. "Wir haben einen Vorsprung, aber nicht mehr", sagte der Italiener, der beim 15-fachen Bewerbsieger nach Ausrutschern in der Liga nicht mehr unumstritten ist. Immerhin: Beim 2:1 gegen Rayo Vallecano am Wochenende trafen sowohl Mbappe als auch "Vini".

Alaba wird aller Voraussicht nach wieder auf der Bank sitzen. Der Wiener spielte gegen Rayo anstelle des erkrankten Antonio Rüdiger durch. Der Deutsche wird gegen Atletico jedoch in der Startelf erwartet, Nebenmann Raul Asencio scheint gesetzt.

Atletico geht nicht gerade gestärkt ins Spiel. Diego Simeone schonte am Wochenende keine Stammkräfte, der Langzeitcoach der Rojiblancos sah mit dem 1:2 bei Getafe dennoch "ein schlechtes Spiel". Dass Mbappe vor einer Woche das dritte Gegentor für sein Team vertändelte, sah der Argentinier als Hoffnungsschimmer. "Das lässt uns die Tür offen", meinte Simeone, der gegen eine Unserie ankämpft. In fünf K.o.-Vergleichen mit Real in der Champions League bzw. im Meistercup setzte sich immer der Rivale durch.

Sabitzer noch ohne Scorerpunkt

Neben Alaba hofft auch Marcel Sabitzer noch auf Erfolge wie im Vorjahr. Vom Einzug ins Finale scheint Dortmund aber weit entfernt. In der Bundesliga versinkt der BVB im Mittelmaß, auch an Sabitzer häuft sich die Kritik. Der Mittelfeldspieler hat in der gesamten Saison in 34 Pflichtspielen noch kein Tor und keine Torvorlage verbucht. Der Pay-TV-Sender Sky berichtete am Montag, dass der Steirer wie auch andere Akteure im Sommer aussortiert werden soll. Sabitzers Vertrag mit Dortmund läuft noch bis Juni 2027.

Beim 1:1 im ersten Duell mit Lille versäumte es das Team von Trainer Niko Kovac, nach einer zwischenzeitlichen Führung nachzulegen und schenkte den Vorsprung noch her. Noch besorgniserregender war das ernüchternde 0:1 am vergangenen Samstag gegen Augsburg. "Bis Mittwoch kann so viel passieren im Leben eines Menschen und auch einer Mannschaft. Das macht mir Hoffnung", sagte Kovac nach der Generalprobe. Von acht Partien unter ihm hat Dortmund nur drei gewonnen.

Lille ist keine Übermannschaft, der Fünfte der Ligue 1 ist in dieser Champions-League-Saison zu Hause aber noch unbesiegt. Real wurde von den "Doggen" mit 1:0 geschlagen. Torjäger Jonathan David schrieb am Wochenende wieder an, der Kanadier hält inzwischen bei 22 Treffern in dieser Saison