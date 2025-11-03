Sabitzer sucht mit Dortmund ersten Sieg im Etihad gegen ManCity

Borussia Dortmund gastiert am Mittwoch bei Manchester City im Champions-League-Spitzenspiel. Beide Teams liegen mit sieben Punkten knapp beieinander. Der BVB sucht im Etihad Stadium nach seinem ersten Auswärtssieg gegen City.

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im vierten Champions-League-Spiel bei Manchester City an. Es ist bereits das dritte Auswärtsspiel für den BVB in der Ligaphase. Beide Teams liegen mit sieben Punkten knapp beieinander, Dortmund auf Rang sechs, City auf Platz sieben.

Ausgangslage und Bilanz

Der BVB spielte in Turin 4:4, gewann in Kopenhagen (4:2) und daheim gegen Bilbao (4:1). Manchester City siegte gegen Neapel (2:0) und in Villarreal (2:0), spielte in Monaco 2:2. Es ist das siebente Aufeinandertreffen der Klubs. Aus BVB-Sicht gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und drei Niederlagen.

Historische Auswärtsbilanz

Der BVB trat bisher dreimal im Etihad Stadium an und schoss immer ein Tor, nahm aber nur 2012 etwas Zählbares mit (1:1, 1:2, 1:2). Dortmund ist einer von nur drei Bundesligisten, die in 18 Gastspielen bei Manchester City Punkte holten. Borussia Mönchengladbach (1:1) und der BVB (1:1) schafften dies.

Citys starke Heimstatistik

Manchester City gewann sieben der jüngsten elf Heimspiele in der Champions League (zwei Unentschieden). Die einzigen Heimniederlagen seit 2023/24 kassierte City gegen Real Madrid. Die einzige Heimpleite gegen einen Bundesligisten war 2013 gegen Bayern München (1:3).

Dortmunds Auswärtsstärke

Der BVB gewann sieben der letzten 14 Auswärtsspiele in der Champions League (vier Niederlagen, drei Unentschieden). Von 18 Gastspielen in England wurden fünf gewonnen, zwölf verloren (ein Remis). Nach sieben Niederlagen in Serie gab es zuletzt einen 1:0-Sieg bei Newcastle United.

Königsklasse-Erfahrung

Borussia Dortmund nimmt zum 20. Mal an der Champions League teil - zum zehnten Mal in Serie. Bei zehn der jüngsten elf Teilnahmen erreichte der BVB die K.o.-Runde, dreimal das Finale. City, Champions-League-Sieger 2023, ist seit 2011/12 durchgehend dabei, scheiterte im Vorjahr im Achtelfinale an Real Madrid.