Salzburg zwingt Lille in die Knie

RB Salzburg gelingt gegen den französischen Meister Lille die Überraschung: Die Hausherren siegen dank einem Doppelpack von Ademeyi mit 2:1.

Die Champions League kehrt zurück nach Salzburg, 24.207 Fans fiebern in der Red Bull Arena mit und die Bullen erobern mit einem 2:1 gegen Lille die Spitze der Gruppe G. Was für ein Abend! Nachdem Salzburg beim 1:1 gegen Sevilla drei Strafstöße herausholte und zwei davon verschoss, wurde auch das Duell mit dem französischen Meister zum Elfer-Spektakel. Nur diesmal zeigte unser Serienmeister keine Nerven. Die Anfangsphase blieb ohne große Aufreger. Gegen Okafor hielt Grbic sicher (12.). Dann die 29. Minute: Botman räumt Adeyemi im Strafraum ab, berührt aber den Ball. Der Videoschiri greift ein. Nach fast sieben Minuten fällt die Entscheidung – Elfmeter! Adeyemi tritt an und versenkt links zum 1:0 (36.). Kurz darauf traf Kristensen die Stange (41.). Auch Adeyemi vergab eine Topchance (45+3.).

Adeyemi trifft doppelt – Yilmaz lässt Bullen zittern

Nach der Pause bekam Yilmaz einen Freistoß an den Arm – wieder Elfer, wieder verwandelte Adeyemi sicher – 2:0 (53.). Alles entschieden? Von wegen, Lille machte die Schlussphase zum Thriller. Yilmaz führt einen Freistoß aus, Köhn patzt und der Ball landet im kurzen Eck – 1:2 (62.). Einen Versuch von David hielt Köhn dann sicher (68.). Lille kämpfte tapfer, fand aber kein Mittel gegen die Bullen-Defensive. Salzburg bleibt das 15. Pflichtspiel der Saison unbesiegt und führt die Gruppe G jetzt zwei Punkte vor Wolfsburg und Sevilla an.