2:2 – Heimremis gegen Dundee: Rapid verspielt den Sieg!

Rapid trennt sich im Heimspiel 2:2 von Dundee FC. Die Wiener führen zwei Mal, geben das Spiel aber durch individuelle Fehler aus der Hand – trotz starker Phasen.

Die Gäste aus Schottland dominierten zunächst mit aggressivem Offensivpressing und setzten Rapid früh unter Druck. Doch die Stöger-Elf blieb stabil. In der 12. Minute gab es erstmals Aufregung: Dahl tankte sich in den Strafraum, Iovu rutschte hinein, der Ball sprang ihm an die Hand – Elfmeteralarm, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Dahl trifft zur Führung

Wenig später jubelte Hütteldorf: Bolla brachte den Ball in den Fünfer, Dahl stand richtig und vollendete zum 1:0 (27.). Dundee antwortete prompt: Nach einem Ballverlust von Sangare traf Watters zum 1:1 (33.).

Noch vor der Pause schlug Rapid zurück. Wieder Bolla mit einer Flanke, der Ball wurde geblockt, Kapitän Seidl stand goldrichtig – 2:1 (44.).

Spätes Gegentor schmerzt

Nach der Pause dominierte Rapid. Die Neuzugänge Antiste und Dahl sorgten für Offensivpower, ein drittes Tor lag in der Luft. Doch in Minute 75 nutzte Sapsford eine Unachtsamkeit: Dolcek bereitete vor, Sapsford traf zum 2:2. Rapid vergab damit die Chance auf einen wichtigen Heimsieg.