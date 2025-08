Conference-League-Playoff: Diese Gegner warten auf Rapid & Austria

Am Donnerstag bestreiten Rapid und die Wiener Austria ihre Spiele in der dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League. Schon heute wurde im UEFA-Hauptquartier in Nyon die Auslosung für das darauffolgende Play-off vorgenommen.

Während Rapid am Donnerstag (ab 21 Uhr/live im ORF 1) im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League auf den schottischen Traditionsklub Dundee United trifft, geht’s für die Austria (18.30 Uhr) auswärts beim tschechischen Erstligisten Banik Ostrava zur Sache. Die Rückspiele folgen eine Woche später – Spannung garantiert! Glückslos für Rapid & Austria Sollten beide Wiener Klubs den Sprung ins Play-off schaffen, wartet die letzte Hürde vor der heiß begehrten Gruppenphase – und die hat es in sich: Rapid würde auf den Sieger des Duells AIK Stockholm (SWE) vs. ETO FC Győr (HUN) treffen, während die Austria auf den Gewinner der Partie FC Lugano (SUI) vs. NK Celje (SLO) treffen würde. Das ergab die Auslosung am Montag im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Die nächste Runde ist ausgelost – jetzt liegt es an Grün-Weiß und Violett, die Tür zur Conference League aufzustoßen. +++ Mehr Infos in Kürze +++