Glücks-Los für Rapid in Conference League

Abgesehen von Titel-Favorit Fiorentina warten auf Rapid Wien in der Ligaphase der Conference League machbare Gegner.

Rapid bekommt es zuhause mit Fiorentina zu tun, vor zwei Jahren waren die Grün-Weißen gegen den Serie-A-Club knapp im Play-off zur Conference League gescheitert. Die weiteren Gegner für die Hütteldorfer sind machbarer, weitere Heimspiele stehen gegen den zypriotischen WAC-Bezwinger Omonia Nikosia und Universitatea Craiova aus Rumänien auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger muss zudem zweimal nach Polen zu Lech Posen und Rakow Czestochowa, außerdem geht es nach Bosnien-Herzegowina zu Zrinjski Mostar. Die erste Runde ist am 2. Oktober.

Die besten acht Teams stehen direkt im Achtelfinale, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen ein Play-off zum Achtelfinale, die weiteren zwölf Clubs scheiden jeweils aus. Das Finale der Conference League findet am 27. Mai 2026 in Leipzig statt, das Endspiel in der Europa League wird eine Woche zuvor im Besiktas-Park von Istanbul ausgetragen.