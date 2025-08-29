Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Rapid in Topf 1: DAS sind die möglichen Hammer-Gegner
© APA

Glasner, Mainz, ...

Rapid in Topf 1: DAS sind die möglichen Hammer-Gegner

29.08.25, 06:27
Teilen

Rapid hat es gepackt und steht in der Ligaphase der Conference League. Ab 13 Uhr werden die Lose gezogen - es warten spannende Gegner! 

Die Hütteldorfer haben nach dem 2:0 gegen Györ die Ligaphase der Conference League erreicht. "Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben", sagte Trainer Peter Stöger.

Glasner & Mainz

Die Grün-Weißen werden aus Topf 1 gezogen, entgehen daher Krachern wie Fiorentina, Alkmaar oder Legia Warschau. Trotzdem warten in Pot 2 schwere Kaliber: Ein Traumlos wäre wohl ein Duell mit Oliver Glasner und Crystal Palace. Aber auch Sparta Prag, Dynamo Kiew oder Rayo Vallecano aus Spanien könnten Rapid zugelost werden.

In Pot 3 lauern Kaliber wie WAC-Schreck Omonia Nikosia oder der FSV Mainz.

Ab 13 Uhr geht's los mit der Auslosung, hier gibt's alle Töpfe in der Übersicht:

Pot 1
Fiorentina (ITA)
AZ Alkmaar (NED)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Slovan Bratislava (SVK)
SK Rapid (AUT)
Legia Warszawa (POL)

Pot 2
Sparta Praha (CZE)
Dynamo Kyiv (UKR)
Crystal Palace (ENG)
Lech Poznań (POL)
Rayo Vallecano (ESP)
Shamrock Rovers (IRL)

Pot 3
Omonoia (CYP)
Mainz (GER)
Strasbourg (FRA)
Jagiellonia Białystok (POL)
Celje (SLO)
Rijeka (CRO)

Pot 4
Zrinjski (BIH)
Lincoln Red Imps (GIB)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Athens (GRE)
Aberdeen (SCO)
Drita (KOS)

Pot 5
Breiðablik (ISL)
Sigma Olomouc (CZE)
Samsunspor (TUR)
Raków (POL)
AEK Larnaca (CYP)
Shkëndija (MKD)

Pot 6Häcken (SWE)Lausanne-Sport (SUI)Universitatea Craiova (ROU)Hamrun Spartans (MLT)Noah (ARM)Shelbourne (IRL)

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden