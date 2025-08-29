Rapid in Topf 1: DAS sind die möglichen Hammer-Gegner

Rapid hat es gepackt und steht in der Ligaphase der Conference League. Ab 13 Uhr werden die Lose gezogen - es warten spannende Gegner!
Die Hütteldorfer haben nach dem 2:0 gegen Györ die Ligaphase der Conference League erreicht. "Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben", sagte Trainer Peter Stöger.
Glasner & Mainz
Die Grün-Weißen werden aus Topf 1 gezogen, entgehen daher Krachern wie Fiorentina, Alkmaar oder Legia Warschau. Trotzdem warten in Pot 2 schwere Kaliber: Ein Traumlos wäre wohl ein Duell mit Oliver Glasner und Crystal Palace. Aber auch Sparta Prag, Dynamo Kiew oder Rayo Vallecano aus Spanien könnten Rapid zugelost werden.
In Pot 3 lauern Kaliber wie WAC-Schreck Omonia Nikosia oder der FSV Mainz.
Ab 13 Uhr geht's los mit der Auslosung, hier gibt's alle Töpfe in der Übersicht:
Pot 1
Fiorentina (ITA)
AZ Alkmaar (NED)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Slovan Bratislava (SVK)
SK Rapid (AUT)
Legia Warszawa (POL)
Pot 2
Sparta Praha (CZE)
Dynamo Kyiv (UKR)
Crystal Palace (ENG)
Lech Poznań (POL)
Rayo Vallecano (ESP)
Shamrock Rovers (IRL)
Pot 3
Omonoia (CYP)
Mainz (GER)
Strasbourg (FRA)
Jagiellonia Białystok (POL)
Celje (SLO)
Rijeka (CRO)
Pot 4
Zrinjski (BIH)
Lincoln Red Imps (GIB)
KuPS Kuopio (FIN)
AEK Athens (GRE)
Aberdeen (SCO)
Drita (KOS)
Pot 5
Breiðablik (ISL)
Sigma Olomouc (CZE)
Samsunspor (TUR)
Raków (POL)
AEK Larnaca (CYP)
Shkëndija (MKD)
Pot 6Häcken (SWE)Lausanne-Sport (SUI)Universitatea Craiova (ROU)Hamrun Spartans (MLT)Noah (ARM)Shelbourne (IRL)