Rapid in Topf 1: DAS sind die möglichen Hammer-Gegner

Rapid hat es gepackt und steht in der Ligaphase der Conference League. Ab 13 Uhr werden die Lose gezogen - es warten spannende Gegner!

Die Hütteldorfer haben nach dem 2:0 gegen Györ die Ligaphase der Conference League erreicht. "Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben", sagte Trainer Peter Stöger.

Glasner & Mainz

Die Grün-Weißen werden aus Topf 1 gezogen, entgehen daher Krachern wie Fiorentina, Alkmaar oder Legia Warschau. Trotzdem warten in Pot 2 schwere Kaliber: Ein Traumlos wäre wohl ein Duell mit Oliver Glasner und Crystal Palace. Aber auch Sparta Prag, Dynamo Kiew oder Rayo Vallecano aus Spanien könnten Rapid zugelost werden.

In Pot 3 lauern Kaliber wie WAC-Schreck Omonia Nikosia oder der FSV Mainz.

Ab 13 Uhr geht's los mit der Auslosung, hier gibt's alle Töpfe in der Übersicht:

Pot 1

Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Slovan Bratislava (SVK)

SK Rapid (AUT)

Legia Warszawa (POL)

Pot 2

Sparta Praha (CZE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Rayo Vallecano (ESP)

Shamrock Rovers (IRL)

Pot 3

Omonoia (CYP)

Mainz (GER)

Strasbourg (FRA)

Jagiellonia Białystok (POL)

Celje (SLO)

Rijeka (CRO)

Pot 4

Zrinjski (BIH)

Lincoln Red Imps (GIB)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Athens (GRE)

Aberdeen (SCO)

Drita (KOS)

Pot 5

Breiðablik (ISL)

Sigma Olomouc (CZE)

Samsunspor (TUR)

Raków (POL)

AEK Larnaca (CYP)

Shkëndija (MKD)

Pot 6Häcken (SWE)Lausanne-Sport (SUI)Universitatea Craiova (ROU)Hamrun Spartans (MLT)Noah (ARM)Shelbourne (IRL)