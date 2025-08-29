Rapid stichelt nach Europacup-Jubel gegen die Austria

Während sich die Wiener Austria auf sportlicher Talfahrt befindet, herrscht in Wien-Hütteldorf großer Jubel. Rapid konnte sich eine Spitze gegen die Veilchen nicht verkneifen.

Bei der Austria nahm Sportvorstand Jürgen Werner den Hut, auch Trainer Stefan Helm wird abgesägt. Nach dem Aus in der Conference-League-Quali gegen Ostrava und dem Schneckenstart in der Liga - nur ein Punkt aus vier Spielen - ist Feuer am Dach am Verteilerkreis.

In Wien-Hütteldorf herrscht hingegen Euphorie. Die Conference-League-Ligaphase ist nach dem 2:0 gegen Györ fixiert, auch in der Liga ist man noch ungeschlagen.

Nach dem Europacup-Jubel konnte sich die Facebook-Seite von Rapid einen Seitenhieb gegen die Austria nicht verkneifen: "Na no na ned… aber eine europäische Ligaphase gibt es in Wien wieder einmal nur in Hütteldorf."