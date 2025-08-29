Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Rapid stichelt nach Europacup-Jubel gegen die Austria
© gepa

Nur in Hütteldorf...

Rapid stichelt nach Europacup-Jubel gegen die Austria

29.08.25, 07:34
Teilen

Während sich die Wiener Austria auf sportlicher Talfahrt befindet, herrscht in Wien-Hütteldorf großer Jubel. Rapid konnte sich eine Spitze gegen die Veilchen nicht verkneifen. 

Bei der Austria nahm Sportvorstand Jürgen Werner den Hut, auch Trainer Stefan Helm wird abgesägt. Nach dem Aus in der Conference-League-Quali gegen Ostrava und dem Schneckenstart in der Liga - nur ein Punkt aus vier Spielen - ist Feuer am Dach am Verteilerkreis.

In Wien-Hütteldorf herrscht hingegen Euphorie. Die Conference-League-Ligaphase ist nach dem 2:0 gegen Györ fixiert, auch in der Liga ist man noch ungeschlagen.

Nach dem Europacup-Jubel konnte sich die Facebook-Seite von Rapid einen Seitenhieb gegen die Austria nicht verkneifen: "Na no na ned… aber eine europäische Ligaphase gibt es in Wien wieder einmal nur in Hütteldorf."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden