Rapid sucht nach Derby-Pleite Erfolg in Polen

Rapid startet in Posen in die Conference-League-Ligaphase. Nach der Derby-Pleite gegen Austria wollen die Wiener zurück auf die Erfolgsspur. Ohne Petter Nosa Dahl und womöglich Janis Antiste wird's schwer.

Rapid steht am Donnerstag (18.45 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) in Posen vor einer echten Herausforderung. Beim polnischen Meister Lech starten die Wiener in die Conference-League-Ligaphase. Die Stimmung ist durchwachsen - die 1:3-Derby-Pleite gegen Austria sitzt noch tief.

"Die Jungs haben ihre Wunden geleckt und sind bereit", versichert Coach Peter Stöger. Aber die Personalsorgen sind groß: Flügelspieler Petter Nosa Dahl fällt aus, Stürmer Janis Antiste ist angeschlagen. "Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen als im Derby", fordert Stöger.

Gefahr durch Torjäger Ishak

Ganz oben auf der Warnliste: Mikael Ishak. Der Lech-Kapitän hat in 14 Spielen schon 12 Mal getroffen. "Ein intelligenter Stürmer mit hoher Qualität", warnt Stöger vor dem Schweden. Rapid hat zwar mit 51 Millionen Euro einen leichten Marktwertvorteil, aber in Posen wartet ein Hexenkessel.

Auftakt mit Blick auf Salzburg

Für Rapid ist es schon die vierte Auswärtsreise in dieser Europacup-Saison. Gleichzeitig ist das Spiel die Generalprobe für das Top-Duell in Salzburg am Sonntag. Lech-Coach Niels Frederiksen kündigt an: "Wir wollen magische Abende kreieren." Dafür sorgen auch die polnischen Fans.

Mögliche Aufstellungen:

Lech Posen - SK Rapid

Anpfiff: 18.45 Uhr

Stadion: Poznan Stadium, Posen

Schiedsrichter: Hennessy/IRL

Ergebnisse 2024/25:



keine

Posen: Mrozek - Pereira, Skrzypczak, Milic, Moutinho - Kozubal, Ouma - Ismaheel, Rodriguez, Bengtsson - Ishak

Es fehlen: Hakans, Walemark, Gholizadeh (alle langzeitverletzt)

Rapid: Hedl - Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn - Ndzie, Amane - Tilio, Gulliksen, Wurmbrand - Mbuyi

Es fehlen: Dahl, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Antiste (angeschlagen)

Live auf Canal+.