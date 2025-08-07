Wiener Gegner starten mit klaren Siegen

Die potenziellen Gegner von Austria, Rapid und dem WAC in der Conference-League-Qualifikation haben in ihren Hinspielen geliefert – teils mit klaren Auswärtssiegen.

In der Qualifikation zur Fußball-Conference-League haben die möglichen Wiener Gegner einen starken Eindruck hinterlassen. Celje, potenzieller Gegner von Austria Wien (3:4 in Ostrava), gewann auswärts in Lugano mit 5:0.

Auch Rapid könnte auf einen formstarken Kontrahenten treffen: AIK Stockholm setzte sich zuhause mit 2:1 gegen Györi ETO aus Ungarn durch.

Deutliche Auswärtssiege

Beim WAC, der 0:0 bei PAOK Saloniki spielte, deutet sich Omonia Nikosia als nächster Gegner an. Die Zyprer siegten in Aserbaidschan mit 4:0 gegen Araz. Sollte der WAC weiterkommen, würde im Play-off der Sieger aus Rijeka – Shelbourne (1:2) warten.