Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Conference League
Wiener Gegner starten mit klaren Siegen
© epa

Conference League

Wiener Gegner starten mit klaren Siegen

07.08.25, 22:31
Teilen

Die potenziellen Gegner von Austria, Rapid und dem WAC in der Conference-League-Qualifikation haben in ihren Hinspielen geliefert – teils mit klaren Auswärtssiegen.

In der Qualifikation zur Fußball-Conference-League haben die möglichen Wiener Gegner einen starken Eindruck hinterlassen. Celje, potenzieller Gegner von Austria Wien (3:4 in Ostrava), gewann auswärts in Lugano mit 5:0.

Auch Rapid könnte auf einen formstarken Kontrahenten treffen: AIK Stockholm setzte sich zuhause mit 2:1 gegen Györi ETO aus Ungarn durch.

Deutliche Auswärtssiege

Beim WAC, der 0:0 bei PAOK Saloniki spielte, deutet sich Omonia Nikosia als nächster Gegner an. Die Zyprer siegten in Aserbaidschan mit 4:0 gegen Araz. Sollte der WAC weiterkommen, würde im Play-off der Sieger aus Rijeka – Shelbourne (1:2) warten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden