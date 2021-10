2:1 - Rapid triumphiert über Zagreb

Rapid belohnt sich für eine starken Europa-League-Abend und holt seine ersten Punkte in Gruppe H. Die Hütteldorfer feiern einen 2:1-Heimerfolg gegen Dianmo Zagreb.

Erleichterung pur in Hütteldorf! Die angeknockten Wiener holen im dritten Spiel den ersten Sieg, schlagen Kroatiens Meister Dinamo Zagreb vor 22.300 Zuschauern im Weststadion 2:1. Eine im Vergleich zur Liga deutlich verbesserte Rapid-Elf hält dank Toren von Grüll und Kapitän Hofmann den Traum vom Aufstieg in die K.o.-Runde am Leben.



Rapid-Coach Kühbauer brachte vor rund 5.000 enthusiastischen Zagreb-Fans Youngster Arase zurück in die Startelf – und bewies damit ein Goldhändchen. Der Flügelspieler tanzte in Minute 8 die halbe Kroaten-Abwehr aus, spielte dann einen perfekten Stanglpass auf Grüll und der schob souverän ins lange Eck ein (9.). 1:0 für Rapid, das Weststadion bebte – ein Traumstart. Für die Wiener war es der erste Treffer der laufenden Gruppenphase, für Grüll das 10. Pflichtspieltor der Saison.

Tiefschlaf der Rapid-Abwehr sorgt für Ausgleich

Und die Wiener blieben am Drücker: Nach Ballverlust der Kroaten schaltete Aiwu blitzschnell, schickte Kara auf die Reisen, doch Keeper Livakovic parierte stark (13.). Nur eine Minute später verpasste auch Ljubicic das 2:0, schoss nach flacher Hereingabe von Grüll vorbei. Und wo waren die Kroaten? Zagreb schien überrascht von Rapids Präsenz, strahlte offensiv kaum Gefahr aus. Bis Rapids Hintermannschaft nach einer weggeköpften Ecke schlief, zu spät rausrückte und Orsic zur Freude der Gäste-Fans einschoss – 1:1 (24.).

Hofmann köpft Rapid wieder in Führung

Doch Rapid blieb davon unbeeindruckt, spielte weiter bissig und mit Zug zum Tor. Minute 30: Fountas zog aus der eigenen Hälfte den Sprint an, legte ideal quer auf Kara, doch der schoss über das Tor. Vier Minuten später durfte der Hütteldorfer Anhang dann wieder jubeln: Grüll zirkelte einen Freistoß von links in die Mitte, Kapitän Hofmann hielt den Kopf hin – 2:1 (34.). Weil Gartler gegen Orsic parierte (37.) ging Rapid nach der wohl stärksten Halbzeit in dieser Saison mit einer verdienten Führung in die Kabine.

Chancenarme zweite Halbzeit – Rapid bringt 2:1 ins Ziel

Kühbauer hatte keinen Grund, etwas zu verändern, blieb seiner Startelf zum Start der zweiten Hälfte treu. So feurig die ersten 45 Minuten waren, so schwach die ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff: In einem intensiven, spielerisch aber wenig ereignisreichen Schlagabtausch blieben Chancen auf beiden Seiten aber komplett aus. Bis zur 69. Minute, dann klopfte Rapid wieder an: Kara probierte es aus der Distanz, Livakovic kratzte die Kugel aus dem langen Eck. Für den nächsten Aufreger sorgten die Dinamo-Fans, allerdings einen negativen: Ein Bengale flog aufs Spielfeld, nach einer halben Minute ging es weiter (71.).

Schlussviertelstunde. Rapid kämpfte, warf alles in die Schlacht. Zagreb war bemüht, noch einen späten Lucky Punch zu schaffen. Aber die Grün-Weißen brachten das letztlich verdiente 2:1 über die Zeit, schreiben erstmals an in der Europa League und halten den Traum vom Aufstieg am Leben. Weiter geht es für die Wiener international am 4. November in Zagreb, zuvor wartet am Sonntag das wichtige Liga-Gastspiel in Hartberg.