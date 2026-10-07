Gänsehaut nach Messi-Abschied! Ronaldo verneigt sich vor Weltmeister

Der emotionale Abschied von Lionel Messi aus der argentinischen Nationalmannschaft bewegt die Fußball-Welt. Auch Dauerrivale Cristiano Ronaldo meldete sich mit bewegenden Worten zu Wort.

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Superstar Lionel Messi hat seine erfolgreiche Länderspiel-Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft im Alter von 39 Jahren offiziell beendet. Nach einem Freundschaftsspiel gegen Benin streifte der Weltmeister das hellblau-weiße Trikot der "Albiceleste" zum letzten Mal über. In einer hochemotionalen Nachricht in den sozialen Medien drückte der Ausnahmekönner seine tiefempfundene Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit aus. Er habe die Entscheidung reiflich überlegt und blicke voller Stolz sowie mit Wehmut auf die erreichten Erfolge mit seinem Heimatland zurück.

Messi dankt Weggefährten und erinnert an Legende Maradona

In seiner Abschiedsbotschaft richtete der Superstar emotionale Worte an seine Familie, Weggefährten, Trainer sowie an alle Wegbegleiter in den Vereinen. Ein besonderer Gruß ging dabei auch an die verstorbene Fußball-Legende Diego Maradona, der die Mannschaft von oben unterstützt habe. Der Schritt, nach den vielen Höhen und Tiefen im Nationalteam Platz für die nächste Generation zu machen, sei ihm zwar keineswegs leichtgefallen, doch stehe er aus voller Überzeugung hinter diesem gewählten Zeitpunkt.

Ronaldo verneigt sich vor Messis Lebenswerk für Argentinien

Auf die emotionale Abschiedsbotschaft reagierte auch sein langjähriger Dauerrivale Cristiano Ronaldo mit großem Respekt. Der portugiesische Superstar kommentierte den Beitrag persönlich und würdigte die Verdienste des Argentiniers für sein Heimatland in höchsten Tönen. Messi habe über so viele Jahre hinweg Geschichte geschrieben und sein Land auf beeindruckende Weise vertreten. Für diese großartige Lebensleistung zolle der Portugiese seinem ewigen Konkurrenten grenzenlose Bewunderung.