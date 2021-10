Erster Punkteverlust für Dragovic-Klub

Für ÖFB-Teamspieler Aleksander Dragovic und Roter Stern Belgrad müssen nach zwei Europa-League-Erfolgen en suite das erste Remis hinnehmen.

Aleksandar Dragovic hat mit Roter Stern Belgrad in der Fußball-Europa-League den ersten Punkteverlust hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen zum Auftakt gab es für die Serben am Donnerstag ein 1:1 bei Midtjylland. Dragovic war bei den Gästen, die in Gruppe F nun einen Zähler vor Braga liegen, über die komplette Spielzeit im Einsatz.



Der Gruppe-E-Schlager zwischen Lazio Rom und Olympique Marseille endete torlos. In Pool G trennten sich Bayer Leverkusen und Betis Sevilla 1:1. Beide Teams waren mit zwei Siegen in die Gruppenphase gestartet.