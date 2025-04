ManU-Trainer: EL-Titel könnte Wendepunkt sein

Der Titel in der Europa League kann die Saison von Manchester United vielleicht nicht mehr retten, aber er könnte für die unmittelbare Zukunft des Vereins entscheidend sein, sagte Trainer Ruben Amorim vor dem Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag bei Athletic Bilbao.

Der Titel im zweitwichtigsten europäischen Clubbewerb "könnte unseren Sommer verändern, könnte das nächste Jahr verändern", sagte der Portugiese am Mittwoch angesichts der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme.

"Aber wir müssen uns mit vielen Dingen in unserem Verein befassen. Uns wird es mit oder ohne Champions League gut gehen", beruhigte Amorim. Die Red Devils liegen nach 15 Saisonniederlagen nur auf Platz 14 in der Premier League. Auf die Frage, warum es international viel besser als national läuft, hatte der Coach keine klare Antwort parat und meinte: "Wir sind weit davon entfernt, eine wirklich konstante Mannschaft zu sein. Uns fehlt es eindeutig an Toren, und das hat uns in dieser Saison schon viele Punkte gekostet." Das zweite Halbfinale bestreiten Tottenham Hotspur und das norwegische Überraschungsteam Bodö/Glimt.