WAC kracht in EL-Quali auf PAOK Saloniki

Der Wolfsberger AC trifft bei seinem Europacup-Comeback nach drei Jahren auf PAOK Saloniki.

Der griechische Ligadritte ist am 7. und 14. August Gegner in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League. Das ergab deren Auslosung am Montag in Nyon. Österreichs Cupsieger tritt im Hinspiel auswärts an. Für die Teilnahme an der Ligaphase des zweitwichtigsten UEFA-Clubbewerbes wäre danach noch eine weitere Runde zu überstehen.

Bei einem Aus gegen die Griechen ginge es für den WAC im Play-off um den Einzug in die Conference League weiter. Bei PAOK waren in den vergangenen Jahren mit Stefan Schwab und Thomas Murg zwei Ex-Rapidler engagiert. Murg verließ den Club im Winter in Richtung Saudi-Arabien, Schwab heuerte diesen Sommer nach fünf Jahren in Saloniki bei Holstein Kiel an. Gemeinsam war das Duo 2024 mit PAOK Meister. In der vergangenen Saison reihte sich der Traditionsclub in der griechischen Super League hinter Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen auf Rang drei ein.

Der WAC war zuletzt 2022 im Europacup vertreten. Damals scheiterten die Kärntner im Play-off um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League am norwegischen Club Molde. Einem 1:0-Sieg in Norwegen war damals in Klagenfurt eine 0:4-Heimniederlage gefolgt.