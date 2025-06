Historisches Duell in Seattle - Inter mit europäischer Übermacht

Inter Mailand steht im zweiten Gruppenspiel der Klub-WM gegen Urawa Reds am Samstag unter Druck. Nach dem 1:1 gegen Monterrey brauchen die Italiener einen Sieg gegen den japanischen Vertreter, der sein Auftaktspiel gegen River Plate verlor.

Inter Mailand startete mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Monterrey in das Turnier. Real-Legende Sergio Ramos brachte die Mexikaner in Führung, ehe Lautaro Martinez vor der Pause ausglich. Die Italiener, die in diesem Wettbewerb bisher kein Gegentor kassiert hatten, konnten trotz Bemühungen keinen Siegtreffer erzielen.

Urawa Reds unterliegt River Plate

Die Japaner verloren ihr Auftaktspiel gegen River Plate mit 1:3. Nach frühem Rückstand glich Yusuke Matsuo per Elfmeter aus, doch Maximiliano Meza sicherte den Sieg der Argentinier. Urawa steht damit ohne Punkte am Tabellenende, Inter teilt sich mit Monterrey Platz zwei.

Historisches Duell in Seattle

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Inter, Sieger von 2010, treten erst zum zweiten Mal gegen einen asiatischen Vertreter an. Urawa Reds hingegen verloren ihre beiden bisherigen Partien gegen europäische Teams (AC Mailand und Manchester City) ohne eigenes Tor.