UEFA plant neuen Turnier-Hammer

Die UEFA will den nächsten Wettbewerb revolutionieren.

Schon seit mehr als 50 Jahren wird der UEFA-Supercup ausgetragen. Immer zu Beginn der neuen Saison trifft dabei der Sieger der Champions League auf den Sieger der Europa League (früher des Cups der Cupsieger). Damit könnte es nun aber bald vorbei sein.

Wie der britische „Telegraph“ berichtet, will die UEFA auch diesen Wettbewerb revolutionieren – also aufblähen. Geplant ist ab 2028 ein Mini-Turnier aus vier Mannschaften, das an einem Platz außerhalb Europas ausgetragen werden soll. Im Gespräch sind dabei die USA, Katar und Saudi-Arabien. Neben dem Champions-League- und Europa-League-Sieger sollen dabei voraussichtlich auch der Conference-League-Sieger und der CL-Finalist teilnehmen.

Auch wenn Kritik vorprogrammiert ist, steht fest, dass der Supercup in der derzeitigen Form wenig Zukunft hat. Auch heuer war das Interesse an der Partie PSG gegen Tottenham überschaubar – dazu tut sich die UEFA sogar schwer, Spielorte zu finden. Für das diesjährige Finale bewarb sich lediglich Udine mit dem nur 25.000 Zuschauer fassenden Stadio Friuli.