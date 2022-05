Interwetten wird offizieller Partner des Liverpool Football Club

Interwetten baut sein Sponsoring-Portfolio im Fußball weiter aus und schließt eine langfristige regionale Partnerschaft mit dem Liverpool FC, einer globalen Marke und dem erfolgreichsten Verein der englischen Fußballgeschichte.

Dies gaben die Reds und der Sportwettenanbieter nach dem erfolgreichen Einzug des Liverpool FC in das Champions League Fina-le am 28. Mai 2022 in Paris bekannt.

Mit dem Engagement beim Liverpool FC unterstreicht Interwetten seine Ambitionen, emotionale Markenerlebnisse und Unterhaltungsmöglichkeiten als authentischer Entertainment-Garant für Fußballfans zu schaffen. Neben den Partnerschaften mit der National Hockey League (NHL), dem Hauptsponsoring der European Darts Tour (PDC), sowie den Sponsorings im Wintersport mit dem Deutschen Skiverband (DSV) und dem Österreichischem Skiverband (ÖSV) stößt somit der nächste namhafte Partner zur Sponsoring-Familie des in Wien gegründeten Online-Sportwetten-Pioniers.

Dank einer Reihe von Partner-Assets, einschließlich Offline-Promotions und Assets auf den digitalen Plattformen des Clubs, werden der Liverpool FC und Interwetten ein gemeinsames Unterhaltungsprogramm entwickeln, das die Fans in den Mittelpunkt jeder Aktivierung stellt und Gänsehautmomente garantiert.

Stefan Sulzbacher, Vorstandssprecher bei Interwetten: "Als verlässlicher Sportwetten-Anbieter streben wir stets nach langfristigen Partnerschaften und Kooperationen mit internationalem Renommee. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir mit Hilfe der Onside Sports GmbH mit dem FC Liverpool eine der traditionsreichsten und stärksten Vereinsmarken der Welt an unserer Seite haben werden."

Ben Latty, Commercial Director beim FC Liverpool: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Interwetten. Gemeinsam werden wir unseren Fans in der Region neue Möglichkeiten bieten, durch innovative Inhalte und einzigartige Erlebnisse mit dem Club zu interagieren.