Bonmatí vs. Kelly: Spanien und England kämpfen um den EM-Titel

Weltmeister gegen Europameister: Spanien trifft im EM-Finale am Sonntag in Basel auf England. Das Duell im St.-Jakob-Park verspricht Fußball auf höchstem Niveau.

Im St.-Jakob-Park in Basel kommt es am Sonntag (18:00 Uhr/live ORF 1) zum Finale der Frauen-EURO 2025: Spanien gegen England – ein Duell, das den europäischen Frauenfußball-Gipfel markiert. Beide Teams haben Turniergeschichte geschrieben, die Arena ist mit 34.250 Fans ausverkauft.

Historische Ausgangslage

Für Spanien ist es das erste EM-Finale, England könnte als erste nicht-deutsche Nation den Titel erfolgreich verteidigen. Das letzte große Duell der beiden endete bei der WM 2023 in Sydney mit einem 1:0 für Spanien. In der Nations League 2025 gab es je einen Sieg pro Team.

Spanien tritt mit fünf Siegen und 17 Toren an, Torjägerin Esther González führt mit vier Treffern die EM-Schützenliste an. Aitana Bonmatí traf im Halbfinale gegen Deutschland sehenswert. "Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube an Arbeit und unsere Mentalität", sagte die Weltfußballerin.

Taktik und Schlüsselspielerinnen

Spanien dominiert im Mittelfeld mit Bonmatí, Putellas und Patri Guijarro. Im Sturm wartet González. England setzt auf Umschaltspiel und Comeback-Stärke: Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale drehten die "Lionesses" einen Rückstand.

Michelle Agyemang traf in beiden Spielen spät, Chloe Kelly verwandelte gegen Italien den entscheidenden Elfmeter. Englands Trainerin Sarina Wiegman steht in ihrem fünften Endspiel in Folge. „Wir geben niemals auf“, betonte sie.

Duelle und offene Fragen

Das Schlüsselduell: Englands Flügelspielerin Lauren Hemp gegen Spaniens Außenverteidigerin Ona Batlle. Fraglich ist der Einsatz von Lauren James nach Knöchelproblemen. Beth Mead könnte einspringen. Schiedsrichterin ist Stéphanie Frappart. Der EM-Sieger erhält bis zu 5,1 Millionen Euro.