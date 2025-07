England will gegen Italien drittes Finale in Folge

Italiens Frauen-Nationalteam steht im EM-Halbfinale gegen Titelverteidiger England. Die "Azzurre" haben noch kein Pflichtspiel gegen die "Lionesses" verloren.

Italien will am Dienstag (21 Uhr/live ORF 1) die Überraschungsgeschichte bei dieser EM fortsetzen. "Wir haben unsere Reise gestartet mit dem Traum, am 27. Juli dabei zu sein, jetzt haben wir eine deutlich konkretere Chance", sagte Stürmerin Sofia Cantore. Kapitänin Cristiana Girelli ergänzte: "Wir wollen ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte schreiben."

Testspiel-Bilanz vs. Pflichtspiel-Statistik

Während England in Testspielen fünfmal ungeschlagen blieb (4 Siege), dominiert Italien die Pflichtspiel-Bilanz (5 Siege, 1 Unentschieden). Das letzte Aufeinandertreffen datiert jedoch aus der EM 2009. "Sie sind Europameister, aber wir können mithalten", so Cantore.

Schlüssel zum Erfolg

Mittelfeldspielerin Annamaria Serturini verweist auf die Mannschaftsgeschlossenheit: "Unsere Einheit macht den Unterschied." Trainer Andrea Soncin habe dem Team "Ruhe, Enthusiasmus und Sicherheit" gegeben. Italien erreichte das Halbfinale durch Girellis Siegtreffer in der 90. Minute gegen Norwegen.

Englands nervöser Weg

Die Titelverteidiger kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand gegen Schweden ins Elfmeterschießen. "Wir bereiten uns darauf vor, aber ich mache es nicht zum großen Thema", sagte Teamchefin Sarina Wiegman. Lucy Bronze, die den entscheidenden Elfer verwandelte, bestreitet ihr sechstes Halbfinale.