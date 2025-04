Hamann fordert Rauswurf von Rüdiger aus Nationalteam

Dietmar Hamann, Ex-Nationalspieler und TV-Experte, verlangt harte Konsequenzen für Antonio Rüdiger nach dessen Eskalation im spanischen Pokalfinale.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hat scharfe Kritik an Antonio Rüdiger geübt. Anlass war dessen Platzverweis im spanischen Pokalfinale am Samstag. Hamann forderte im Sport1-Programm "Doppelpass" Rüdigers Ausschluss aus dem DFB-Team für die anstehende UEFA Nations League: "Er sollte weder für das Halbfinale nominiert noch in den beiden folgenden Spielen eingesetzt werden."

Nagelsmanns Werte in Frage?

Hamann verwies auf Trainer Julian Nagelsmanns Betonung von "Werten und Verantwortung". Rüdigers Verhalten – ein geworfener Eispack und Beschimpfungen gegenüber dem Schiedsrichter – sei "unvereinbar damit". Der DFB Präsident Bernd Neuendorf werde keine öffentliche Stellungnahme abgeben.

Was passierte im Finale?

Im Copa-del-Rey-Endspiel zwischen Real Madrid und Barcelona (2:3 n.V.) hatte Rüdiger nach seiner Auswechslung einen Eispack in Richtung des Unparteiischen geschleudert und ihn auf Deutsch beleidigt. Der Abwehrspieler sah dafür die rote Karte.

Nächster Termin

Deutschland trifft in der Nations League am Mittwoch, 4. Juni 2025, 20:45 Uhr, in München auf Portugal.